Напротив консульства России в Харькове появился мурал с гербом контрразведки Украины

На мурали изображен украинский казак, который побеждает чудовище

На мурали изображен украинский казак, который побеждает чудовище

Фото: Эдуард Рубин Facebook

В Харькове на стене дома по улице Политехнической, 17, напротив российского консульства, художники изобразили мурал с символикой контрразведки Украины.

Об этом в Facebook сообщил житель Харькова Эдуард Рубин, пишет RegioNews.

На мурале, расположенном на боковой стене пятиэтажки, добавили лозунг ОКР "Aquila non captat muscas" – "Орел мух не ловит"... Символ украинской разведки. На правильном месте мурал, – написал Рубин.

Новый мурал на стене смотрящей на русское консульство. "Орел мух не ловит." Символ украинской разведки. На правильном месте мурал. Опубликовано Эдуардом Рубиным Среда, 10 июня 2020 года.

Как пишет Depo.Харьков, по состоянию на утро 11 июня, мурал перед окнами дипмиссии уже почти завершен.

На рисунке размером примерно 10 на 10 метров изображен казак на коне, который копьем поражает двуглавого монстра с коронами на голове. Монстр символизирует орла с российского герба. В верхнем углу муралу размещен герб контрразведки Украины (на гербе латыни написано "Орел мух не ловит"). В левом верхнем углу муралу размещена надпись "Помним – побеждаем!".

По собственной информации Depo.Харьков, мурал рисует группа харьковских художников, "которые проходили мимо и увидели красивую стену".

По словам собеседника агентства, изображения с символикой контрразведки символизирует то, что генконсульство РФ в Харькове находится под постоянным наблюдением спецслужб.

Напомним, вчера Харькове задержали российского агента под псевдонимом "Сумрак"