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11 червня 2020, 10:39 10

На Харківщині чоловік підірвав себе гранатою

11 червня 2020, 10:39 10
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Раніше він служив в зоні проведення ООС
Раніше він служив в зоні проведення ООС
Фото: Нацполіція
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У районі лісосмуги смт. Краснопавловка у Лозівському районі Харківської області 45-річний чоловік підірвав себе гранатою Ф-1.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі поліції Харківської області.

На спецлінію поліції 102 зателефонували близько 22:30. На місце події виїхало керівництво Лозівського відділу поліції, слідчо-оперативна група, фахівці вибухотехнічного управління обласного главку поліції.

В районі лісосмуги 45-річний місцевий житель підірвав себе гранатою Ф-1. Чоловік від отриманих травм загинув", - повідомили в поліції.

Парвоохоронці проводять огляд місця події та опитують свідків. За їх даними, загиблий перебував у стані алкогольного сп’яніння. Причини його вчинку зараз з’ясовують слідчі.

В його квартирі поліцейські виявили чотири предмети, схожі на магазини до автомату Калашникова, два предмети, схожі на світло-димові шашки, сім патронів. Також біля загиблого правоохоронці виявили ручну гранату РГД-5, яка не здетонувала. Боєприпас знешкодили вибухотехніки.

Раніше повідомлялось, що хворий на коронавірус нацгвардієць з Харкова контактував з більш ніж 80-ма людьми.

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