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11 июня 2020, 10:11 13

В Харьковской ОГА уволился еще один чиновник

11 июня 2020, 10:11 13
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Магдысюк сам подал заявление об увольнении
Магдысюк сам подал заявление об увольнении
Фото: из открытых источников
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Вслед за заместителем председателя ОГА в сфере медицины Михаилом Черняком и директором департамента массовых коммуникаций Викторией Аннопольской уходит с должности еще один чиновник - Сергей Магдысюк.

Как передает RegioNews, об этом сообщили kharkov.comments.

Директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и развития инфраструктуры Харьковской облгосадминистрации Сергей Магдысюк подал заявление об увольнении с должности", - говорится в сообщении.

Известно, что перед увольнением он подал декларацию за 2019 год. Согласно декларации в прошлом году Магдысюк заработал в ХОГА 266 559 гривен, в 2020-м - 185 785 гривен. Наличными он хранит 300 000 гривен. Недвижимости у семьи нет.

Ранее сообщалось, что Михаил Черняк уволился с должности заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации. Причины увольнения пока неизвестны.

Также председатель Харьковской ОГА взял на работу чиновника, уволенного с Херсонськоъ ОГА после концерта с откровенными танцами к 8 марта.

увольнение Харьков декларации должность департамент
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