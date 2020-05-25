09:49  25 травня
Коронавірус в Україні: підтвердили ще 259 нових випадків
10:57  25 травня
Київська ОДА оголосила дату ослаблення карантину в області
12:20  25 травня
Києво-Печерську лавру відкрили для вірян після карантину
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
25 травня 2020, 11:38 6

Харківський метрополітен бере 50 мільйонів кредиту для виплати зарплат

Читайте также
на русском языке
25 травня 2020, 11:38 6
Читайте также на русском языке
Вартість проїзду в підземці поки підвищувати не планують
Фото: Depositphotos
Вартість проїзду в підземці поки підвищувати не планують

КП "Харківський метрополітен" планує оформити кредит на 50 мільйонів гривень, щоб погасити борги по зарплаті перед співробітниками.

Про це під час брифінгу 25 травня розповів директор підземки В'ячеслав Стаматін, пише Regionews з посиланням на newsroom.kh.ua.

Люди отримають свої зарплати, як тільки нам видадуть кредит", — розповів керівник підземки.

За його словами, 2300 співробітників метрополітену під час карантину у відпустці перебувають близько 400 осіб, а інші працюють, в той час, як доходів від перевезень пасажирів немає.

Вимушений простій метрополітену ніяк не позначиться на вартості проїзду. Про це під час брифінгу повідомив заступник міського голови з питань інфраструктури Євген Водовозов

Режим роботи метрополітену ніяк не прив'язаний до тарифікації", — підкреслив Водовозов.

Нагадаємо, сьогодні, 25 травня, після двомісячного простою у Києві та Харкові поновив роботу метрополітен.


Харьків метро зарплати кредит
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Києві і Харкові відкрили метрополітен
25 травня 2020, 08:56
У Запоріжжі стався спалах сальмонельозу, а у Харкові - малярія
22 травня 2020, 17:49
В метро Києва не планують перевіряти температуру пасажирам та обмежувати їх кількість
22 травня 2020, 16:09
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
24 травня 2020, 19:30
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
З'явилися подробиці вбивства нардепа Валерія Давиденко
23 травня 2020, 21:12
Останні Популярні
Іван Галунга
Павло Федосенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Всі публікації »
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
Всі відео »
Атрошенко Владислав
Міський голова Чернігова
Миколаєнко Володимир
Міський голова Херсона
Моргунов Сергій
Міський голова Вінниці
Всі досьє »