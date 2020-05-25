Харківський метрополітен бере 50 мільйонів кредиту для виплати зарплат

Вартість проїзду в підземці поки підвищувати не планують

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Вартість проїзду в підземці поки підвищувати не планують

КП "Харківський метрополітен" планує оформити кредит на 50 мільйонів гривень, щоб погасити борги по зарплаті перед співробітниками.

Про це під час брифінгу 25 травня розповів директор підземки В'ячеслав Стаматін, пише Regionews з посиланням на newsroom.kh.ua.

Люди отримають свої зарплати, як тільки нам видадуть кредит", — розповів керівник підземки.

За його словами, 2300 співробітників метрополітену під час карантину у відпустці перебувають близько 400 осіб, а інші працюють, в той час, як доходів від перевезень пасажирів немає.

Вимушений простій метрополітену ніяк не позначиться на вартості проїзду. Про це під час брифінгу повідомив заступник міського голови з питань інфраструктури Євген Водовозов

Режим роботи метрополітену ніяк не прив'язаний до тарифікації", — підкреслив Водовозов.

Нагадаємо, сьогодні, 25 травня, після двомісячного простою у Києві та Харкові поновив роботу метрополітен.