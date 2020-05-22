У Запоріжжі стався спалах сальмонельозу, а у Харкові - малярія
Центр громадського здоров`я проводить епідрозслідування за обома випадками
Про це пише RegioNews з посиланням на ЦЗГ України.
У Запоріжжі проводиться дослідження харчових продуктів, питної і стічної води. Організований збір епіданамнезу серед госпіталізованих хворих. Також опитують та обстежують контактних осіб.
Проводиться дезінфекція у вогнищі за місцем проживання захворілих. Протиепідемічні заходи продовжуються.
На даний час епідрозслідування з`ясувало, що за декілька днів до госпіталізації усі потерпілі харчувалися в одному із буфетів.
У Запоріжжі до місцевої лікарні госпіталізовано 12 людей із діагнозом "сальмонельоз”. Причини спалаху встановлюються —...Опубліковано Центр громадського здоров’я України Пʼятниця, 22 травня 2020 р.
Випадок малярії у Харкові - завізний. 22-річний студент приїхав в Україну у вересні минулого року. Перші симптоми у нього з’явилися ще 9 травня: студент відчув слабкість, біль у горлі, температура тіла підвищилася до 37°С.
Лише через 6 днів, 15 травня, хворий вперше звернувся за медичною допомогою до лікаря-терапевта.
Під час лабораторного дослідження у молодого чоловіка виявили збудники малярії P.vivax та P.оvale (збудники малярії такого типу можуть жити в організмі людини безсимптомно до трьох років).
16 травня молодого чоловіка госпіталізували із діагнозом малярія.
За місцем проживання хворого провели епідеміологічне та ентомологічне обстеження.
У Харкові зареєстровано завізний випадок малярії. Двадцятидворічний студент приїхав в Україну 3 вересня минулого року....Опубліковано Центр громадського здоров’я України Четвер, 21 травня 2020 р.
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