У Запоріжжі стався спалах сальмонельозу, а у Харкові - малярія

У Запоріжжі до місцевої лікарні госпіталізовано 12 людей із діагнозом "сальмонельоз”, у Харкові іноземному студенту діагностували малярію

У Запоріжжі до місцевої лікарні госпіталізовано 12 людей із діагнозом "сальмонельоз”, у Харкові іноземному студенту діагностували малярію

Про це пише RegioNews з посиланням на ЦЗГ України.

У Запоріжжі проводиться дослідження харчових продуктів, питної і стічної води. Організований збір епіданамнезу серед госпіталізованих хворих. Також опитують та обстежують контактних осіб.

Проводиться дезінфекція у вогнищі за місцем проживання захворілих. Протиепідемічні заходи продовжуються.

На даний час епідрозслідування з`ясувало, що за декілька днів до госпіталізації усі потерпілі харчувалися в одному із буфетів.

У Запоріжжі до місцевої лікарні госпіталізовано 12 людей із діагнозом "сальмонельоз”. Причини спалаху встановлюються —... Опубліковано Центр громадського здоров’я України Пʼятниця, 22 травня 2020 р.

Випадок малярії у Харкові - завізний. 22-річний студент приїхав в Україну у вересні минулого року. Перші симптоми у нього з’явилися ще 9 травня: студент відчув слабкість, біль у горлі, температура тіла підвищилася до 37°С.

Лише через 6 днів, 15 травня, хворий вперше звернувся за медичною допомогою до лікаря-терапевта.

Під час лабораторного дослідження у молодого чоловіка виявили збудники малярії P.vivax та P.оvale (збудники малярії такого типу можуть жити в організмі людини безсимптомно до трьох років).

16 травня молодого чоловіка госпіталізували із діагнозом малярія.

За місцем проживання хворого провели епідеміологічне та ентомологічне обстеження.

У Харкові зареєстровано завізний випадок малярії. Двадцятидворічний студент приїхав в Україну 3 вересня минулого року.... Опубліковано Центр громадського здоров’я України Четвер, 21 травня 2020 р.

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