Харьковский метрополитен берет 50 миллионов кредита для выплаты зарплат
КП “Харьковский метрополитен” планирует оформить кредит на 50 миллионов гривен, чтобы погасить долги по зарплате перед сотрудниками.
Об этом во время брифинга 25 мая рассказал директор подземки Вячеслав Стаматин, пишет Regionews со ссылкой на newsroom.kh.ua.
Люди получат свои зарплаты, как только нам выдадут кредит”, — рассказал руководитель подземки.
По его словам, из 2300 сотрудников метрополитена во время карантина в отпуске находятся около 400 человек, а остальные работают, в то время, как доходов от перевозок пассажиров нет.
Вынужденный простой метрополитена никак не отразится на стоимости проезда. Об этом во время брифинга также сообщил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов
Режим работы метрополитена никак не привязан к тарификации”, — подчеркнул Водовозов.
Напомним, сегодня, 25 мая, после двухмесячного простоя в Киеве и Харькове возобновил работу метрополитен.
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