У Харкові за підозрою у хабарництві затримали ректора

Неправомірну вигоду переказали до благодійного фонду

Фото: Національна поліція України

Неправомірну вигоду переказали до благодійного фонду

У Харкові затримали ректора та проректора одного з місцевих університетів. Посадовці вимагали хабар за оренду.

Про це повідомила Національна поліція України, передає RegioNews.

Як встановили слідчі, гроші вимагали від місцевого підприємця, який збирався орендувати одне з приміщень університету. За позитивне вирішення питання ректор хотів отримати 300 тисяч гривень. Посадовець вимагав перевести ці гроші на рахунок благодійного фонду, який був пов'язаний із ректором та проректором. А у підприємця забрали лише квитанцію.

ЗМІ вже поширили інформацію, що затримано керівника Харківського національного аграрного університету. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про значні статки ректора Херсонського держуніверситету.