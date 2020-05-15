У Харкові за підозрою у хабарництві затримали ректора
У Харкові затримали ректора та проректора одного з місцевих університетів. Посадовці вимагали хабар за оренду.
Про це повідомила Національна поліція України, передає RegioNews.
Як встановили слідчі, гроші вимагали від місцевого підприємця, який збирався орендувати одне з приміщень університету. За позитивне вирішення питання ректор хотів отримати 300 тисяч гривень. Посадовець вимагав перевести ці гроші на рахунок благодійного фонду, який був пов'язаний із ректором та проректором. А у підприємця забрали лише квитанцію.
ЗМІ вже поширили інформацію, що затримано керівника Харківського національного аграрного університету. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо про значні статки ректора Херсонського держуніверситету.
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