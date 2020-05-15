09:44  15 травня
Коронавірус в Україні: 483 нові випадки, кількість хворих зросла до 17330
11:30  15 травня
На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
08:54  15 травня
На Донбасі зафіксовано 11 обстрілів позицій ООС із забороненого озброєння
UA | RU
UA | RU
15 травня 2020, 19:17

У Харкові за підозрою у хабарництві затримали ректора

Читайте также
на русском языке
15 травня 2020, 19:17
Читайте также на русском языке
Неправомірну вигоду переказали до благодійного фонду
Фото: Національна поліція України
Неправомірну вигоду переказали до благодійного фонду

У Харкові затримали ректора та проректора одного з місцевих університетів. Посадовці вимагали хабар за оренду.

Про це повідомила Національна поліція України, передає RegioNews.

Як встановили слідчі, гроші вимагали від місцевого підприємця, який збирався орендувати одне з приміщень університету. За позитивне вирішення питання ректор хотів отримати 300 тисяч гривень. Посадовець вимагав перевести ці гроші на рахунок благодійного фонду, який був пов'язаний із ректором та проректором. А у підприємця забрали лише квитанцію.

ЗМІ вже поширили інформацію, що затримано керівника Харківського національного аграрного університету. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про значні статки ректора Херсонського держуніверситету.


Харьків корупція поліція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Нардепа підозрюють у привласненні мільйона гривень
14 травня 2020, 21:50
На Рівненщині поліцейський "кришував" добування бурштину
14 травня 2020, 17:15
ДБР затримало начальника відділу Одеської митниці
13 травня 2020, 21:51
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
15 травня 2020, 16:07
На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
15 травня 2020, 11:30
Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода
11 травня 2020, 15:58
Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус
13 травня 2020, 13:47
Коронавірус: найважливіше за добу
12 травня 2020, 18:30
В Україні почалися масштабні мітинги автоперевізників - протестують у столиці та обласних центрах
13 травня 2020, 11:22
Останні Популярні
Володимир Фесенко
Ігор Гришачов
Уляна Супрун
Всі блоги »
Примусова COVIDпустка: як "почувається" ринок праці на Волині
14 травня 2020, 12:00
Виборчий покерфейс: як розіграє Полтаву ворог Коломойського
13 травня 2020, 16:29
Всі публікації »
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
У київському ботанічному саду ім. Гришка розквітли каштани, півонії, бузок
08 травня 2020, 07:19
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Всі відео »
Каспрук Олексій
Міський голова Чернівців
Садовий Андрій
Міський голова Львова
Сєнкевич Олександр
Міський голова Миколаєва
Всі досьє »