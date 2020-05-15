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15 мая 2020, 19:17 6

В Харькове по подозрению во взяточничестве задержали ректора

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15 мая 2020, 19:17 6
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Неправомерную выгоду перечислили в благотворительный фонд
Фото: Національна поліція України
Неправомерную выгоду перечислили в благотворительный фонд

В Харькове задержали ректора и проректора одного из местных университетов. Чиновники требовали взятку за аренду.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Как установили следователи, требовали деньги от местного предпринимателя, который собирался арендовать одно из помещений университета. За положительное решение вопроса ректор хотел получить 300 тысяч гривен. Чиновник требовал перевести эти деньги на счет благотворительного фонда, который был связан с ректором и проректором. А у предпринимателя забрали только квитанцию.

СМИ уже распространили информацию, что задержан руководитель Харьковского национального аграрного университета. Полиция открыла уголовное производство.

Напомним, недавно стало известно о значительных доходах ректора Херсонского госуниверситета.


Харьков коррупция полиция
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