Ректор ХДУ задекларував мільйон гривень і нову квартиру в столиці

Нардеп минулого скликання від Блоку Петра Порошенка, а нині ректор Херсонського державного університету Олександр Співаковський в минулому році заробив більше мільйона гривень, а його дружина купила квартиру у столиці

Фото: ХДУ

Нардеп минулого скликання від Блоку Петра Порошенка, а нині ректор Херсонського державного університету Олександр Співаковський в минулому році заробив більше мільйона гривень, а його дружина купила квартиру у столиці

Такі дані він вніс у свою декларацію, пише видання МІСТ, інформує RegioNews. Будучи нардепом, Співаковський заробив більше, ніж півмільйона – 505,8 тис. грн, ще 304,2 тис. грн отримав в якості засобів для виконання депутатських обов'язків і 59,2 тисячі грн - в якості компенсації проїзду. Працюючи ректором Херсонського університету Олександр Співаковський отримав 150,7 тис. грн. Як член Національної академії педагогічних наук він одержав 36,7 тисяч грн довічної плати. Також ректор отримував пенсію в сумі 152,6 тис. грн. Крім того, власник домашніх електростанцій Співаковський і його дружина, продавали зелену електроенергію компанії "Херсонобленерго". Ректор отримав за рік 168 тисяч грн, а його дружина 223 тисячі грн. Ще 50,6 тисяч грн склали страхові виплати. Дружина нардепа, Любов Пєтухова, працює деканом педагогічного факультету того ж університету, отримала за рік 426,3 тис. грн зарплати і 101,7 тисяч грн пенсії. У жовтні 2019 року Любов Пєтухова купила квартиру в столиці площею 96,6 кв. м. за 3 млн 222 тис. грн, а в листопаді паркомісце для машини за 250 тис. грн. В банках готівкою у сім'ї ректора ХДУ зберігається понад 120 тисяч доларів і 160 тисяч грн. Нагадаємо, Глава Нацполиции України в минулому році заробив більше мільйона гривень Мер Одеси Труханов знову "забув" задекларувати понад 15 млн грн

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