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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
21 квітня 2020, 13:12 10

Ректор ХДУ задекларував мільйон гривень і нову квартиру в столиці

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21 квітня 2020, 13:12 10
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Нардеп минулого скликання від Блоку Петра Порошенка, а нині ректор Херсонського державного університету Олександр Співаковський в минулому році заробив більше мільйона гривень, а його дружина купила квартиру у столиці
Фото: ХДУ
Нардеп минулого скликання від Блоку Петра Порошенка, а нині ректор Херсонського державного університету Олександр Співаковський в минулому році заробив більше мільйона гривень, а його дружина купила квартиру у столиці

Такі дані він вніс у свою декларацію, пише видання МІСТ, інформує RegioNews.

Будучи нардепом, Співаковський заробив більше, ніж півмільйона – 505,8 тис. грн, ще 304,2 тис. грн отримав в якості засобів для виконання депутатських обов'язків і 59,2 тисячі грн - в якості компенсації проїзду.

Працюючи ректором Херсонського університету Олександр Співаковський отримав 150,7 тис. грн. Як член Національної академії педагогічних наук він одержав 36,7 тисяч грн довічної плати. Також ректор отримував пенсію в сумі 152,6 тис. грн.

Крім того, власник домашніх електростанцій Співаковський і його дружина, продавали зелену електроенергію компанії "Херсонобленерго". Ректор отримав за рік 168 тисяч грн, а його дружина 223 тисячі грн.

Ще 50,6 тисяч грн склали страхові виплати.

Дружина нардепа, Любов Пєтухова, працює деканом педагогічного факультету того ж університету, отримала за рік 426,3 тис. грн зарплати і 101,7 тисяч грн пенсії.

У жовтні 2019 року Любов Пєтухова купила квартиру в столиці площею 96,6 кв. м. за 3 млн 222 тис. грн, а в листопаді паркомісце для машини за 250 тис. грн.

В банках готівкою у сім'ї ректора ХДУ зберігається понад 120 тисяч доларів і 160 тисяч грн.

Нагадаємо, Глава Нацполиции України в минулому році заробив більше мільйона гривень

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Херсон университет декларацїї доходи нардеп
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