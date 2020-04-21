Ректор ХДУ задекларував мільйон гривень і нову квартиру в столиці
Такі дані він вніс у свою декларацію, пише видання МІСТ, інформує RegioNews.
Будучи нардепом, Співаковський заробив більше, ніж півмільйона – 505,8 тис. грн, ще 304,2 тис. грн отримав в якості засобів для виконання депутатських обов'язків і 59,2 тисячі грн - в якості компенсації проїзду.
Працюючи ректором Херсонського університету Олександр Співаковський отримав 150,7 тис. грн. Як член Національної академії педагогічних наук він одержав 36,7 тисяч грн довічної плати. Також ректор отримував пенсію в сумі 152,6 тис. грн.
Крім того, власник домашніх електростанцій Співаковський і його дружина, продавали зелену електроенергію компанії "Херсонобленерго". Ректор отримав за рік 168 тисяч грн, а його дружина 223 тисячі грн.
Ще 50,6 тисяч грн склали страхові виплати.
Дружина нардепа, Любов Пєтухова, працює деканом педагогічного факультету того ж університету, отримала за рік 426,3 тис. грн зарплати і 101,7 тисяч грн пенсії.
У жовтні 2019 року Любов Пєтухова купила квартиру в столиці площею 96,6 кв. м. за 3 млн 222 тис. грн, а в листопаді паркомісце для машини за 250 тис. грн.
В банках готівкою у сім'ї ректора ХДУ зберігається понад 120 тисяч доларів і 160 тисяч грн.
Нагадаємо, Глава Нацполиции України в минулому році заробив більше мільйона гривень
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