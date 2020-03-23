Миколаївський ігровий клуб, де під час карантину продавали борошно і сіль, належить соратнику Шарія

Власником ігрового клубу в Миколаєві, де в карантин вирішили виставити на продаж сіль і борошно, виявився заступник координатора партії "Шарія" в Миколаївській області Іван Коваленко

Фото: Facebook

Власником ігрового клубу в Миколаєві, де в карантин вирішили виставити на продаж сіль і борошно, виявився заступник координатора партії "Шарія" в Миколаївській області Іван Коваленко

Про це повідомляє RegioNews. Нагадаємо, що в Миколаєві заповзятливий власник ігрового клубу вирішив обійти карантинні обмеження і виставив на продаж сіль і борошно, щоб не закриватися. Правоохоронці пригрозили власнику клубу штрафом. Той у відповідь заявив, що не має наміру закривати заклад, поки в місті продовжують працювати великі непродуктові супермаркети. Як стало відомо, власником клубу є Іван Коваленко, за сумісництвом заступник координатора партії "Шарія" у Миколаївській області. На сторінці у Facebook Івана Коваленка зазначено, що він є генеральним директором мережі игровіх клубів BFG-Game group. На платформі YouControl він вказаний у переліку засновників ТОВ.

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