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23 березня 2020, 17:12 6

Миколаївський ігровий клуб, де під час карантину продавали борошно і сіль, належить соратнику Шарія

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23 березня 2020, 17:12 6
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Власником ігрового клубу в Миколаєві, де в карантин вирішили виставити на продаж сіль і борошно, виявився заступник координатора партії "Шарія" в Миколаївській області Іван Коваленко
Фото: Facebook
Власником ігрового клубу в Миколаєві, де в карантин вирішили виставити на продаж сіль і борошно, виявився заступник координатора партії "Шарія" в Миколаївській області Іван Коваленко

Про це повідомляє RegioNews.

Нагадаємо, що в Миколаєві заповзятливий власник ігрового клубу вирішив обійти карантинні обмеження і виставив на продаж сіль і борошно, щоб не закриватися.

Правоохоронці пригрозили власнику клубу штрафом. Той у відповідь заявив, що не має наміру закривати заклад, поки в місті продовжують працювати великі непродуктові супермаркети.

Як стало відомо, власником клубу є Іван Коваленко, за сумісництвом заступник координатора партії "Шарія" у Миколаївській області.

На сторінці у Facebook Івана Коваленка зазначено, що він є генеральним директором мережі игровіх клубів BFG-Game group. На платформі YouControl він вказаний у переліку засновників ТОВ.


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