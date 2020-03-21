Коронавірус: захворіла дружина чиновника Харківської облради
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Depo. Харків.
У коментарі журналістам прес-секретар політика Вікторія Петрухіна підтвердила факт зараження 37-річної Вікторії Скоробагач.
"Вона вдома на самоізоляції, почуває себе добре. Вчора ще раз здала тест", – сказала прес-секретар.
Захворівша нещодавно повернулася в Україну з-за кордону. Жінка знаходиться в Києві, в Харків вона не приїжджала.
У той же час, як зазначила Петрухіна, самого Скоробагача вчора госпіталізували в Києві, у нього погіршилося самопочуття. Тест не підтвердив у заступника голови облради наявність коронавірусу, проте 20 березня він ще раз здав аналізи.
Раніше повідомлялося, що у Львові зафіксували перший випадок зараження коронавірусом.
Нагадаємо, що Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві та ще двох областях.
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