Перший випадок коронавіруса зафіксували в Луцьку

У Луцьку зафіксували перший випадок інфікування коронавірусною інфекцією

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У Луцьку зафіксували перший випадок інфікування коронавірусною інфекцією

Як повідомляє RegioNews з посиланням на Волинські новини, інформацію підтвердили у Волинській облдержадміністрації.

Так позитивний результат на коронавірус показав житель села Липи, який нещодавно повернувся з Франції.

"Результат експрес-тесту - позитивний. Проводять лабораторні дослідження", - повідомив голова департаменту охорони здоров'я Волинської ОДА Ігор Ващенюк.

При цьому медики повідомили, що експрес-тест має значний відсоток похибки, тому очікують лабораторного підтвердження результатів.

"Всі остаточні результати - після проведення лабораторного дослідження", - сказав голова Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський.

У той же час в прес-службі Херсонської ОДА повідомляють, що в Херсоні з підозрою на коронавірус госпіталізували п'ятьох осіб, з них одна дитина. Біологічний матеріал пацієнтів направили в лабораторію Києва.

Раніше повідомлялося, що у Тернопільській області священик став першим зараженим Сovid-19.

Крім того, перший випадок зараження коронавірусом зафіксували і у Львові.

Так, Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві та ще двох областях.

А в містах України скасовують громадський транспорт.