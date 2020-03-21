16:25  21 березня
Перший випадок коронавіруса зафіксували в Луцьку
14:25  21 березня
В містах України скасовують громадський транспорт
13:59  21 березня
В Україні підтвердили вже 41 випадок коронавірусу
UA | RU
UA | RU
21 березня 2020, 16:25 27

Перший випадок коронавіруса зафіксували в Луцьку

Читайте также
на русском языке
21 березня 2020, 16:25 27
Читайте также на русском языке
У Луцьку зафіксували перший випадок інфікування коронавірусною інфекцією
Фото: pexels
У Луцьку зафіксували перший випадок інфікування коронавірусною інфекцією

Як повідомляє RegioNews з посиланням на Волинські новини, інформацію підтвердили у Волинській облдержадміністрації.

Так позитивний результат на коронавірус показав житель села Липи, який нещодавно повернувся з Франції.

"Результат експрес-тесту - позитивний. Проводять лабораторні дослідження", - повідомив голова департаменту охорони здоров'я Волинської ОДА Ігор Ващенюк.

При цьому медики повідомили, що експрес-тест має значний відсоток похибки, тому очікують лабораторного підтвердження результатів.

"Всі остаточні результати - після проведення лабораторного дослідження", - сказав голова Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський.

У той же час в прес-службі Херсонської ОДА повідомляють, що в Херсоні з підозрою на коронавірус госпіталізували п'ятьох осіб, з них одна дитина. Біологічний матеріал пацієнтів направили в лабораторію Києва.

Раніше повідомлялося, що у Тернопільській області священик став першим зараженим Сovid-19.

Крім того, перший випадок зараження коронавірусом зафіксували і у Львові.

Так, Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві та ще двох областях.

А в містах України скасовують громадський транспорт.


коронавірус вірус карантин
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
21 березня 2020, 18:20
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Останні Популярні
Уляна Супрун
Юрій Бутусов
Євген Комаровський
Всі блоги »
Що відбувається в Харкові: хроніки українського карантину
21 березня 2020, 12:00
Новий голова Тернопільської ОДА – інструмент проти "Свободи"
20 березня 2020, 14:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »