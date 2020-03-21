Перший випадок коронавіруса зафіксували в Луцьку
Як повідомляє RegioNews з посиланням на Волинські новини, інформацію підтвердили у Волинській облдержадміністрації.
Так позитивний результат на коронавірус показав житель села Липи, який нещодавно повернувся з Франції.
"Результат експрес-тесту - позитивний. Проводять лабораторні дослідження", - повідомив голова департаменту охорони здоров'я Волинської ОДА Ігор Ващенюк.
При цьому медики повідомили, що експрес-тест має значний відсоток похибки, тому очікують лабораторного підтвердження результатів.
"Всі остаточні результати - після проведення лабораторного дослідження", - сказав голова Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський.
У той же час в прес-службі Херсонської ОДА повідомляють, що в Херсоні з підозрою на коронавірус госпіталізували п'ятьох осіб, з них одна дитина. Біологічний матеріал пацієнтів направили в лабораторію Києва.
Раніше повідомлялося, що у Тернопільській області священик став першим зараженим Сovid-19.
Крім того, перший випадок зараження коронавірусом зафіксували і у Львові.
Так, Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві та ще двох областях.
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