У Дніпрі дефіцит захисних костюмів, а марлеві пов'язки доводиться шити медикам - ЗМІ

У Дніпрі лікарі швидкої допомоги їздять на виклики з підозрою на коронавірус по одному, щоб економити захисні костюми, самостійно шиють марлеві пов'язки і моляться

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У Дніпрі лікарі швидкої допомоги їздять на виклики з підозрою на коронавірус по одному, щоб економити захисні костюми, самостійно шиють марлеві пов'язки і моляться

Про це в ексклюзивному коментарі виданню "Обозреватель" повідомила місцева медикиня, передає RegioNews.

За словами медиків, рівень протиепідемічної ситуації на Дніпропетровщині "досяг дна".

Ще кілька днів тому захисні маски медикам видавали тільки на виклики з діагнозом гостра респіраторна інфекція і тільки по дві штуки, розповіла жінка. При цьому залишки флізелінових костюмів поганої якості передали тільки протиепідемічній бригаді лікарів. Решта їздять на виклики без захисту.

"На виклик лікар або фельдшер йдуть по одному, щоб костюм заощадити. А ще у нас закінчилися катетери для забезпечення венозного доступу, і коли пройдуть торги і закупівля -- невідомо. Але головне – молитися..." – говорить медикиня

Лікарка зазначила, що місцеві жителі збирають гроші їм на захисні засоби, шукають костюми, маски і апарати штучної вентиляції легенів. Вона шокована цим, тому що "на кожному кроці кричать ми забезпечені!".

"Всім тим працівникам, яким не дісталося марлевої маски, необхідно зшити самостійно маску для себе. Але краще пошити всім, адже там чотири шари марлі, а потрібно для кращого захисту вісім", – цитує розпорядження начальства медик швидкої.

Раніше повідомлялося, що Поліція і медики шукають попутників хворого коронавірусом подружжя з Дніпра.

Нагадаємо, що перші випадки коронавіруса зафіксували у Луцьку, в місті Залещики Тернопільської області і Львові.

Крім того, Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві та ще двох областях.

Також повідомлялося, що в Чернівецькій області просять ввести надзвичайний стан .

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