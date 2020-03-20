Справа Кернеса: засідання суду перенесли через карантин
За зверненням Кернеса Київський райсуд Полтави переніс на 8 квітня засідання щодо повторного розгляду справи проти нього та двох його охоронців
За зверненням Кернеса Київський райсуд Полтави переніс на 8 квітня засідання щодо повторного розгляду справи проти нього та двох його охоронців
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.
"Напередодні на адресу Київського райсуду Полтави подано клопотання від Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Блинника та Євгена Смицького про перенесення судового засідання, яке призначено на 20 березня 2020 року на 10:00 годину, на іншу дату - не раніше 3 квітня 2020 року у зв’язку з запровадженням відповідною Постановою КМУ карантину на території України", - зазначив Гунченко.
За його словами, суд задовольнив клопотання і чергове засідання призначив на 8 квітня, якщо ситуація з коронавірусом не погіршиться.
Геннадія Кернеса і його охоронців обвинувачують у погрозі вбивством, незаконному позбавленні волі та катуванні двох активістів харківського Євромайдану у січні 2014 року.
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