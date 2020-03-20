Дело Кернеса: заседание суда перенесли из-за карантина

По обращению Кернеса Киевский райсуд Полтавы перенес на 8 апреля заседание по повторному рассмотрению дела против него и двух его охранников

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По обращению Кернеса Киевский райсуд Полтавы перенес на 8 апреля заседание по повторному рассмотрению дела против него и двух его охранников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрінформ. "Накануне в адрес Киевского райсуда Полтавы подано ходатайство от Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицького о переносе судебного заседания, которое назначено на 20 марта 2020 года на 10:00 час, на другую дату - не ранее 3 апреля 2020 года в связи с введением соответствующим Постановлением КМУ карантина на территории Украины", - рассказал адвокат Александр Гунченко По его словам, суд удовлетворил ходатайство и очередное заседание назначил на 8 апреля, если ситуация с коронавирусом не ухудшится. Геннадия Кернеса и его охранников обвиняют в угрозе убийством, незаконном лишении свободы и пытках двух активистов харьковского Євромайдану в январе 2014 года.

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