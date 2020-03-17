Екс-співробітника харківського університету МВС підозрюють у придбанні та зберіганні наркотиків

Колишнього співробітника Харківського національного університету внутрішніх справ підозрюють у купівлі заборонених препаратів через соціальну мережу для особистого вжитку

Фото: ДБР

Колишнього співробітника Харківського національного університету внутрішніх справ підозрюють у купівлі заборонених препаратів через соціальну мережу для особистого вжитку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ДБР.

В кінці листопада 2019 року під час обшуку за місцем проживання лейтенанта виявили та вилучили речовини з вмістом психостимулятора PVP (альфа-піролідинопентіофенону).

У грудні 2019 року підозрюваного звільнили з лав поліції. У березні поточного року слідчі ДБР повідомили йому про підозру у ч. ст 2. 309 КК.

У разі доведення вини, колишньому поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Нагадаємо, що після призначення Ірини Венедиктової на посаду генерального прокурора виконувати обов'язки директора Державного бюро розслідувань буде Олександр Соколов.