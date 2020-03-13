У Харківській області виявили мільйонні розкрадання з "Укрбургазу"
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу СБУ.
За даними слідства, наприкінці 2018 року державне підприємство уклало із місцевою комерційною структурою договір на взяття в оренду будівельної техніки.
Загальна сума контракту становила 19 мільйонів гривень, частину із яких викрали учасники оборудки.
За попередньою інформацією, директор фірми-орендодавця систематично вносив неправдиві відомості до фінансової документації: в актах виконаних робіт були відображені значно завищені дані. Таким чином різницю між реальними витратами та даними внесеними до рахунків державного підприємства зловмисники незаконно перевели у готівку та привласнили.
Внаслідок протиправних дій державному підприємству було завдано збитки на майже 7,5 мільйона гривень.
У межах кримінального провадження директору комерційної структури оголошено про підозру. Встановлюють факти причетності посадових осіб державного підприємства до виявлених зловживань.
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