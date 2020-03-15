ОПОРА заявляє про порушення на виборах в Харківській області
Про це пишуть RegioNews з посиланням на громадську мережу ОПОРА.
Сьогодні на проміжних виборах народного депутата в 179 окрузі в Харківській області всі 189 дільничних виборчих комісій відкрилися вчасно, однак спостерігачі громадської мережі Опора зафіксували ряд порушень.
Спостерігачі станом на 12:00 фіксували випадки видачі бюлетенів одним членом комісії, спроби заздалегідь заповнити виборчу документацію, наявність агітаційних матеріалів у невідведених для агітації місцях в день голосування.
Під час ранкового засідання - поодинокі випадки невидання протоколів ранкового засідання на ДВК №630535, №630569, №630542, №630533.
Протягом дня голосування спостерігачі ОПОРИ фіксували наявність агітації, яка переважно розміщувалася на електроопорах.
У більшості випадків порушення усунуті за зверненням до комісії спостерігача ОПОРИ.
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