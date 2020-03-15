ОПОРА заявляє про порушення на виборах в Харківській області

У виборчому бюлетені - 37 кандидатів, з них 27 осіб - висуванці політичних партій, десять - самовисуванці

Фото: oporaua.org

У виборчому бюлетені - 37 кандидатів, з них 27 осіб - висуванці політичних партій, десять - самовисуванці

Про це пишуть RegioNews з посиланням на громадську мережу ОПОРА.

Сьогодні на проміжних виборах народного депутата в 179 окрузі в Харківській області всі 189 дільничних виборчих комісій відкрилися вчасно, однак спостерігачі громадської мережі Опора зафіксували ряд порушень.

Спостерігачі станом на 12:00 фіксували випадки видачі бюлетенів одним членом комісії, спроби заздалегідь заповнити виборчу документацію, наявність агітаційних матеріалів у невідведених для агітації місцях в день голосування.

Під час ранкового засідання - поодинокі випадки невидання протоколів ранкового засідання на ДВК №630535, №630569, №630542, №630533.

Протягом дня голосування спостерігачі ОПОРИ фіксували наявність агітації, яка переважно розміщувалася на електроопорах.

У більшості випадків порушення усунуті за зверненням до комісії спостерігача ОПОРИ.