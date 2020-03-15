19:36  15 березня
Явка на виборах в Харківській області перевищила 22%
19:45  15 березня
За українцями, які застрягли на кордоні Італії і Словенії вилетів літак
15:27  15 березня
Зима прийшла: у Карпатах випало понад метр снігу
UA | RU
UA | RU
15 березня 2020, 14:45 6

ОПОРА заявляє про порушення на виборах в Харківській області

Читайте также
на русском языке
15 березня 2020, 14:45 6
Читайте также на русском языке
У виборчому бюлетені - 37 кандидатів, з них 27 осіб - висуванці політичних партій, десять - самовисуванці
Фото: oporaua.org
У виборчому бюлетені - 37 кандидатів, з них 27 осіб - висуванці політичних партій, десять - самовисуванці

Про це пишуть RegioNews з посиланням на громадську мережу ОПОРА.

Сьогодні на проміжних виборах народного депутата в 179 окрузі в Харківській області всі 189 дільничних виборчих комісій відкрилися вчасно, однак спостерігачі громадської мережі Опора зафіксували ряд порушень.

Спостерігачі станом на 12:00 фіксували випадки видачі бюлетенів одним членом комісії, спроби заздалегідь заповнити виборчу документацію, наявність агітаційних матеріалів у невідведених для агітації місцях в день голосування.

Під час ранкового засідання - поодинокі випадки невидання протоколів ранкового засідання на ДВК №630535, №630569, №630542, №630533.

Протягом дня голосування спостерігачі ОПОРИ фіксували наявність агітації, яка переважно розміщувалася на електроопорах.

У більшості випадків порушення усунуті за зверненням до комісії спостерігача ОПОРИ.


вибори
На Харківщині розпочалися проміжні вибори до Верховної ради
15 березня 2020, 09:58
Ніяких масок і паніки: члени виборчкомів 179-го округу в Харківській області не бояться коронавіруса
13 березня 2020, 13:37
ЦВК зареєструвала міжнародних спостерігачів на довиборах в Харківській області
07 березня 2020, 13:09
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
15 березня 2020, 16:48
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
Останні Популярні
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Фітнес-зал Lime: кому в Житомирі карантин неписаний
13 березня 2020, 17:27
Жіночі бої у Харкові. Коронавірус і подруга губернатора заважають Світличній стати нардепом
13 березня 2020, 16:43
Всі публікації »
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »