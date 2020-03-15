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15 березня 2020, 15:38 21

На виборчих дільницях Харківщини сіють коронавірусну паніку

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15 березня 2020, 15:38 21
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На низці дільниць 179-го округу на Харківщині, де сьогодні проходять довибори в Верховну Раду, а також на ринку в м. Красноград присутні особи, які сіють паніку щодо коронавірусу
ФОТО: КВУ
На низці дільниць 179-го округу на Харківщині, де сьогодні проходять довибори в Верховну Раду, а також на ринку в м. Красноград присутні особи, які сіють паніку щодо коронавірусу

Про це повідомляє Комітет виборців України на сторінці у Facebook, пише RegioNews.

"На низці дільниць присутні особи, які діють з провокаційною метою, сіючи паніку щодо коронавірусу. Так, на дільницю №631020 прийшли молоді люди, які не представились, однак робили зауваження членам ДВК щодо відсутності на них масок. Також вони ведуть стрім-трансляцію. На території ринку в Краснограді невстановлені особи пояснюють виборцям, що в країні карантин, і вибори в окрузі скасовано", - йдеться у повідомленні.

КВУ фіксує незначні проблеми в 179 окрузі КВУ повідомляє про незначні проблеми під час організації голосування в 179...

Опубліковано КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ Неділя, 15 березня 2020 р.

Також КВУ фіксує незначні організаційні проблеми в окрузі: зокрема, неналежну організацію документообігу між ОВК та ДВК (дільниці №№ 631042, 631000) та недостатню кількість скриньок.

Наголошується, що не всі ДВК забезпечені антисептичними засобами та масками, однак інформаційні матеріали на більшості дільниць присутні.

Також за даними ЦВК спостерігається низька явка виборців на дільниці. Незважаючи на те, що всі дільниці відкрилися вчасно, опівдні на вибори прийшло лише 12,94% громадян.

Раніше спостерігачі ОПОРИ повідомляли, що на дільницях є маски, а приміщення миються та провітрюються, також об’їзд дільниць здійснюють медичні працівники.


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