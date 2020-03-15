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15 березня 2020, 09:58 16

На Харківщині розпочалися проміжні вибори до Верховної ради

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15 березня 2020, 09:58 16
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Сьогодні, 15 березня, в одномандатному виборчому окрузі № 179 Харківської області відбуваються проміжні вибори народного депутата України
Сьогодні, 15 березня, в одномандатному виборчому окрузі № 179 Харківської області відбуваються проміжні вибори народного депутата України

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Харківської області.

На території Зачепилівського, Лозівського, Красноградського, Сахновщинського та Кегичівського районів працюють 189 виборчих дільниць. Усі дільниці відкрилися вчасно.

Порушень виборчого процесу поки що не зафіксовано.

Для забезпечення охорони публічного порядку під час виборчого процесу на дільницях та в місцях розташування виборчих комісій залучено 480 поліцейських та 50 співробітників Національної гвардії України.


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