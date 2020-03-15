Экзит-поллы назвали победительницу на довыборах на Харьковщине

По данным опросов на выходе с избирательных участков на 179 округе, что на Харьковщине, побеждает самовыдвиженка и бывшая глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная

Фото: скрин видео тееграм-канала Веха

По данным опросов на выходе с избирательных участков на 179 округе, что на Харьковщине, побеждает самовыдвиженка и бывшая глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная

Голосование началось в воскресенье, 15 марта в 8:00 и продолжалось до 20:00. За мандат на округе соревновались 40 кандидатов, пишет RegioNews.

Видео: Идет подсчет голосов. Вот так, топором, "гасят" неиспользованные бюллетени

По данным экзит-пола, проведенного общественной организацией "Центр общественных опросов" с огромным отрывом также побеждает экс-глава Харьковской ОГА:

за Юлию Светличную проголосовали 74,7%;

за Викторию Пташник от "Европейской солидарности" – 7,5%;

за Валентина Захарова ("Блок оппозиционных сил") – 4,2%;

за Татьяну Егорову-Луценко (самовыдвижение) – 3,9%;

По данным экзит-пола ВОО "Передовые правовые инициативы" (опрошено 4 763 избирателей на выходе из 57 избирательных участков), первая тройка выглядит следующим образом:

Светличная Юлия (самовыдвижение) – 71,28%

Виктория Пташник ("Европейская Солидарность") – 10,98%

Егорова-Луценко Татьяна (самовыдвижение) – 7,41%

О нарушениях на выборах

На некоторых участках 179 округу на Харьковщине наблюдатели от общественных организаций зафиксировали ряд нарушений. На отдельных участках действовали провокаторы, сеющие панику про коронавирус. В частности, на участок № 631020 пришли люди, которые не представились, но делали замечания членам избирательных комиссий о якобы отсутствии на них медицинских масок.

На территории рынка в Краснограде неизвестные рассказывали избирателям, что в Украине карантин, а выборы на округе отменили.

Также КИУ фиксировала незначительные организационные проблемы в округе: в частности, ненадлежащую организацию документооборота между ОИК и УИК (участки № 631042 и № 631000) и недостаточное количество урн.

Наблюдатели заметили случаи выдачи бюллетеней одним членом комиссии, попытки заранее заполнить избирательную документацию, а также наличие агитационных материалов в неотведенных для агитации местах в день голосования.

На выборах приняли меры на фоне карантина через коронавирус

Участки продезинфицировали, а члены избирательных комиссий работали в масках. Их также просили систематически проветривать помещения участка, а в случае скопления людей – рекомендовать избирателям ждать своей очереди на улице. ЦИК потребовала от Харьковской ОГА разместить в кабинках для голосования антисептики и маски для избирателей.

Справка. 13 декабря ЦИК назначил на 15 марта 2020 года промежуточные выборы народного депутата Украины в ОИО № 179 Харьковской области. Такое решение принято из-за досрочного прекращения полномочий нардепа от "Слуги народа" Алексея Кучера, которого выбрали по избирательному округу № 179 в Харьковской области. Позже он возглавил Харьковскую область.

До границ этого округа входят: город Лозовая, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский районы. В целом, по предварительным подсчетам, в указанных выборах доблжны были принять участие почти 147 тысяч избирателей.