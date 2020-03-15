Явка на виборах в Харківській області перевищила 22%

На проміжних виборах народного депутата України, в одномандатному виборчому окрузі №179, станом на 16:00 неділі, проголосували понад 22% виборців

На проміжних виборах народного депутата України, в одномандатному виборчому окрузі №179, станом на 16:00 неділі, проголосували понад 22% виборців

Про це пише сайт Центральної виборчої комісії, інформує RegioNews.

"Явка виборців на зазначений час склала 22,28%. Слід нагадати, що о 12:00 вона становила 12,94%. Для порівняння: під час позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року активність виборців в ОВО №179 станом на 16 годин склала 41,76% ", - говориться в повідомленні.

За словами члена ЦВК Ірини Єфремової, голосування на виборчих дільницях триває в штатному режимі і триватиме до 20:00. За повідомленнями, що надходять до Комісії, на 16.00 надзвичайних подій, які могли б вплинути на виборчий процес на дільницях не зафіксовано.

В той же час ОПОРА заявляє про порушення на виборах в Харківській області