Явка на виборах в Харківській області перевищила 22%
На проміжних виборах народного депутата України, в одномандатному виборчому окрузі №179, станом на 16:00 неділі, проголосували понад 22% виборців
На проміжних виборах народного депутата України, в одномандатному виборчому окрузі №179, станом на 16:00 неділі, проголосували понад 22% виборців
Про це пише сайт Центральної виборчої комісії, інформує RegioNews.
"Явка виборців на зазначений час склала 22,28%. Слід нагадати, що о 12:00 вона становила 12,94%. Для порівняння: під час позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року активність виборців в ОВО №179 станом на 16 годин склала 41,76% ", - говориться в повідомленні.
За словами члена ЦВК Ірини Єфремової, голосування на виборчих дільницях триває в штатному режимі і триватиме до 20:00. За повідомленнями, що надходять до Комісії, на 16.00 надзвичайних подій, які могли б вплинути на виборчий процес на дільницях не зафіксовано.
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