Явка на выборах в Харьковской области превысила 22%

На промежуточных выборах народного депутата Украины, в одномандатном избирательном округе №179 , по состоянию на 16:00 воскресенья, проголосовали более 22% избирателей

На промежуточных выборах народного депутата Украины, в одномандатном избирательном округе №179 , по состоянию на 16:00 воскресенья, проголосовали более 22% избирателей

Об этом пишет сайт Центральной избирательной комиссии, информирует RegioNews.

"Явка избирателей на указанное время составила 22,28%. Следует напомнить, что в 12:00 она составляла 12,94%. Для сравнения: во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года активность избирателей в ОВО №179 по состоянию на 16 часов составила 41,76%", — говорится в сообщении.

По словам члена ЦИК Ирины Ефремовой, голосование на избирательных участках продолжается в штатном режиме и продлится до 20:00. По сообщениям, поступающим в Комиссию, на 16.00 чрезвычайных событий, которые могли бы повлиять на избирательный процесс на участках не зафиксировано.

В то же время ОПОРА заявляет о нарушениях на выборах в Харьковской области.