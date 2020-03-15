Явка на выборах в Харьковской области превысила 22%
На промежуточных выборах народного депутата Украины, в одномандатном избирательном округе №179 , по состоянию на 16:00 воскресенья, проголосовали более 22% избирателей
На промежуточных выборах народного депутата Украины, в одномандатном избирательном округе №179 , по состоянию на 16:00 воскресенья, проголосовали более 22% избирателей
Об этом пишет сайт Центральной избирательной комиссии, информирует RegioNews.
"Явка избирателей на указанное время составила 22,28%. Следует напомнить, что в 12:00 она составляла 12,94%. Для сравнения: во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года активность избирателей в ОВО №179 по состоянию на 16 часов составила 41,76%", — говорится в сообщении.
По словам члена ЦИК Ирины Ефремовой, голосование на избирательных участках продолжается в штатном режиме и продлится до 20:00. По сообщениям, поступающим в Комиссию, на 16.00 чрезвычайных событий, которые могли бы повлиять на избирательный процесс на участках не зафиксировано.
В то же время ОПОРА заявляет о нарушениях на выборах в Харьковской области.
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