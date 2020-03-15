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15 марта 2020, 15:38 11

На избирательных участках Харьковщины сеют коронавирусную панику

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15 марта 2020, 15:38 11
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На ряде участков 179-го округа в Харьковской области, где сегодня проходят довыборы в Верховную Раду, а также на рынке г. Красноград присутствуют лица, сеющие панику из-за коронавируса
Фото: КИУ
На ряде участков 179-го округа в Харьковской области, где сегодня проходят довыборы в Верховную Раду, а также на рынке г. Красноград присутствуют лица, сеющие панику из-за коронавируса

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины на странице в Facebook, пишет RegioNews.

"На ряде участков присутствуют лица, действующие с провокационной целью, сея панику из-за коронавируса. Так, на участок №631020 пришли молодые люди, которые не представились, однако делали замечания членам УИК об отсутствии на них масок. Также они ведут стрим-трансляцию. На территории рынка в Краснограде неустановленные лица объясняют избирателям, что в стране карантин, и выборы в округе отменены", - говорится в сообщении.

КВУ фіксує незначні проблеми в 179 окрузі КВУ повідомляє про незначні проблеми під час організації голосування в 179...

Опубліковано КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ Неділя, 15 березня 2020 р.

Также КИУ фиксирует незначительные организационные проблемы в округе: в частности, ненадлежащей организации документооборота между ОИК и УИК (участка №№ 631042, 631000) и недостаточное количество урн.

Отмечается, что не все УИК обеспечены антисептическими средствами и масками, однако информационные материалы на большинстве участков присутствуют.

Также по данным ЦИК наблюдается низкая явка избирателей на участки. Несмотря на то, что все участки открілись вовремя, в полдень на выборы пришло лишь 12,94% граждан.

Ранее наблюдатели ОПОРЫ сообщали, что на участках есть маски, а помещение моются и проветриваются, также объезд участков осуществляют медицинские работники.


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