ЦВК зареєструвала міжнародних спостерігачів на довиборах в Харківській області

За виборами спостерігатимуть представники Elections & Democracy

За виборами спостерігатимуть представники Elections & Democracy

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ЦВК.

Під час засідання 6 березня Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала 6 міжнародних спостерігачів на довиборах до Верховної Ради в 179 окрузі (Харківська область).

Так, Центрвиборчком розглянув відповідне звернення від Міжнародної асоціації зі спостереження за виборами Elections & Democracy і прийняв рішення зареєструвати 6 представників організації спостерігачами на виборах.

Також ЦВК зареєструвала довірену особу кандидата в нардепи Світличної та трьох довірених осіб кандидата Скоморощенко.