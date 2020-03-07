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07 березня 2020, 13:09 2

ЦВК зареєструвала міжнародних спостерігачів на довиборах в Харківській області

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07 березня 2020, 13:09 2
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За виборами спостерігатимуть представники Elections & Democracy
За виборами спостерігатимуть представники Elections & Democracy

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ЦВК.

Під час засідання 6 березня Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала 6 міжнародних спостерігачів на довиборах до Верховної Ради в 179 окрузі (Харківська область).

Так, Центрвиборчком розглянув відповідне звернення від Міжнародної асоціації зі спостереження за виборами Elections & Democracy і прийняв рішення зареєструвати 6 представників організації спостерігачами на виборах.

Також ЦВК зареєструвала довірену особу кандидата в нардепи Світличної та трьох довірених осіб кандидата Скоморощенко.


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