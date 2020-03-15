ОПОРА заявляет о нарушениях на выборах в Харьковской области

В избирательном бюллетене - 37 кандидатов, из них 27 человек - выдвиженцы политических партий, десять - самовыдвиженцы

Фото: oporaua.org

В избирательном бюллетене - 37 кандидатов, из них 27 человек - выдвиженцы политических партий, десять - самовыдвиженцы

Об этом пишут RegioNews со ссылкой на общественную сеть ОПОРА.

Сегодня на промежуточных выборах народного депутата в 179 округе в Харьковской области все 189 участковых избирательных комиссий открылись вовремя, однако наблюдатели общественной сети Опора зафиксировали ряд нарушений.

Наблюдатели по состоянию на 12:00 фиксировали случаи выдачи бюллетеней одним членом комиссии, попытки заранее заполнить избирательную документацию, наличие агитационных материалов в не отведенных для агитации местах в день голосования.

Во время утреннего заседания - единичные случаи неведения протоколов утреннего заседания на УИК №630535, №630569, №630542, №630533.

В течение дня голосования наблюдатели ОПОРЫ фиксировали наличие агитации, которая преимущественно размещалась на электроопоре.

В большинстве случаев нарушения устранены по обращению в комиссию наблюдателя ОПОРЫ.