ОПОРА заявляет о нарушениях на выборах в Харьковской области
Об этом пишут RegioNews со ссылкой на общественную сеть ОПОРА.
Сегодня на промежуточных выборах народного депутата в 179 округе в Харьковской области все 189 участковых избирательных комиссий открылись вовремя, однако наблюдатели общественной сети Опора зафиксировали ряд нарушений.
Наблюдатели по состоянию на 12:00 фиксировали случаи выдачи бюллетеней одним членом комиссии, попытки заранее заполнить избирательную документацию, наличие агитационных материалов в не отведенных для агитации местах в день голосования.
Во время утреннего заседания - единичные случаи неведения протоколов утреннего заседания на УИК №630535, №630569, №630542, №630533.
В течение дня голосования наблюдатели ОПОРЫ фиксировали наличие агитации, которая преимущественно размещалась на электроопоре.
В большинстве случаев нарушения устранены по обращению в комиссию наблюдателя ОПОРЫ.
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