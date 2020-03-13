Подозревают коронавирус: под Харьковом медики госпитализировали мужчину
В Харьковской области в городе Красноград мужчину забрали врачи скорой медицинской помощи из-за подозрения на коронавирус
В Харьковской области в городе Красноград мужчину забрали врачи скорой медицинской помощи из-за подозрения на коронавирус
Об этом сообщают в одном из Telegram-каналов, передает RegioNews со ссылкой на Апостроф.
Как отметили соседи заболевшего, он несколько дней назад вернулся с Чехии с сильным кашлем. Он вызвал медиков, которые его госпитализировали в медучреждение.
Точный диагноз пока неизвестен. Медики сделают тест, после чего узнают, действительно ли мужчина заражен коронавирусом.
Напомним, что Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен образовательный процесс.
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