Подозревают коронавирус: под Харьковом медики госпитализировали мужчину

В Харьковской области в городе Красноград мужчину забрали врачи скорой медицинской помощи из-за подозрения на коронавирус

Фото: pexels

В Харьковской области в городе Красноград мужчину забрали врачи скорой медицинской помощи из-за подозрения на коронавирус

Об этом сообщают в одном из Telegram-каналов, передает RegioNews со ссылкой на Апостроф.

Как отметили соседи заболевшего, он несколько дней назад вернулся с Чехии с сильным кашлем. Он вызвал медиков, которые его госпитализировали в медучреждение.

Точный диагноз пока неизвестен. Медики сделают тест, после чего узнают, действительно ли мужчина заражен коронавирусом.

Напомним, что Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен образовательный процесс.

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Ранее сообщалось, что в Харькове закрыли школы и сады на карантин.