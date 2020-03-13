Никаких масок и паники: члены избиркомов 179-го округа в Харьковской области не боятся коронавируса

Все избирательные участка по 179 округу Харьковской области работают в штатном режиме

Фото: Facebook страница Александра Коновала

Все избирательные участка по 179 округу Харьковской области работают в штатном режиме

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил заместитель главы окружной избирательной комиссии Александр Коновал , предает RegioNews.

Стоит напомнить, что ЦВК решила не отменять промежуточные выборы в Харьковской области из-за карантина в Украине.

"Наш ответ оруженосцам корон и вирусов, трусов и паникерам. Большая часть бюллетеней роздана. Никаких масок. Все работают - никакой паники. Ни одного отказа из-за испуга ", - написал он.

Как известно, на 15 марта запланированы довыборы на 179 мажоритарном округе в Харьковской области с количеством избирателей более 150 тысяч человек.

Напомним, что в четверг, 12 марта, Центральная избирательная комиссия приняла постановление, предусматривающее меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции во время промежуточных выборов.

Также напомним, что ЦИК зарегистрировала международных наблюдателей на довыборах в Харьковской области.