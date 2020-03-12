На довиборах в Харківській області запровадять "протикоронавірусні" заходи - ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) визначила запровадження спеціальних заходів для боротьби з поширенням коронавірусу під час довиборів у ВерховнуРраду

Фото: РБК-Укрїна

Центральна виборча комісія (ЦВК) визначила запровадження спеціальних заходів для боротьби з поширенням коронавірусу під час довиборів у ВерховнуРраду

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на РБК-Укрїна.

Під час довиборів у Верховну раду в 179-му окрузі (Харківська область) виборцям нададуть антисептичні засоби, а члени комісії повинні використовувати засоби захисту.

Зокрема, дільничні виборчкоми повинні запобігати значного скупчення людей у приміщенні для голосування, рекомендуючи виборцям знаходиться за його межами. Крім цього при організації голосування члени ДВК повинні використовувати індивідуальні засоби захисту, а також проводити періодичне провітрювання приміщень. Під час підрахунку голосів вони повинні самі перевіряти температуру тіла.

Для виборців планують закупити антисептичні засоби, які будуть знаходитися перед приміщеннями для голосування.

Нагадаємо, що ЦВК зареєструвала міжнародних спостерігачів на довиборах в Харківській області.