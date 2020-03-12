На довиборах в Харківській області запровадять "протикоронавірусні" заходи - ЦВК
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на РБК-Укрїна.
Під час довиборів у Верховну раду в 179-му окрузі (Харківська область) виборцям нададуть антисептичні засоби, а члени комісії повинні використовувати засоби захисту.
Зокрема, дільничні виборчкоми повинні запобігати значного скупчення людей у приміщенні для голосування, рекомендуючи виборцям знаходиться за його межами. Крім цього при організації голосування члени ДВК повинні використовувати індивідуальні засоби захисту, а також проводити періодичне провітрювання приміщень. Під час підрахунку голосів вони повинні самі перевіряти температуру тіла.
Для виборців планують закупити антисептичні засоби, які будуть знаходитися перед приміщеннями для голосування.
Нагадаємо, що ЦВК зареєструвала міжнародних спостерігачів на довиборах в Харківській області.
- 21:07 12 березня Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих
- 19:57 12 березня В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
- 19:36 12 березня Нацбанк складатиме гривні в печі, щоб побороти коронавірус
- 19:18 12 березня На довиборах в Харківській області запровадять "протикоронавірусні" заходи - ЦВК
- 19:18 12 березня Зеленський розділив посади начальника Генштабу та головнокомандувача ЗСУ
- 18:40 12 березня Одеську ОПЗЖ очолив сам Вадим Рабинович
- 12:57 12 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:02 07 березня Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою