14:21  12 березня
За порушення карантину українцям загрожує до трьох років за ґратами
11:46  12 березня
Ветерани АТО зірвали презентацію "платформи примирення" Сівохо
16:21  12 березня
Не цілувати ікони і слухати службу вдома: УГКЦ дала рекомендації щодо коронавірусу
UA | RU
UA | RU
12 березня 2020, 19:18 8

На довиборах в Харківській області запровадять "протикоронавірусні" заходи - ЦВК

Читайте также
на русском языке
12 березня 2020, 19:18 8
Читайте также на русском языке
Центральна виборча комісія (ЦВК) визначила запровадження спеціальних заходів для боротьби з поширенням коронавірусу під час довиборів у ВерховнуРраду
Фото: РБК-Укрїна
Центральна виборча комісія (ЦВК) визначила запровадження спеціальних заходів для боротьби з поширенням коронавірусу під час довиборів у ВерховнуРраду

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на РБК-Укрїна.

Під час довиборів у Верховну раду в 179-му окрузі (Харківська область) виборцям нададуть антисептичні засоби, а члени комісії повинні використовувати засоби захисту.

Зокрема, дільничні виборчкоми повинні запобігати значного скупчення людей у приміщенні для голосування, рекомендуючи виборцям знаходиться за його межами. Крім цього при організації голосування члени ДВК повинні використовувати індивідуальні засоби захисту, а також проводити періодичне провітрювання приміщень. Під час підрахунку голосів вони повинні самі перевіряти температуру тіла.

Для виборців планують закупити антисептичні засоби, які будуть знаходитися перед приміщеннями для голосування.

Нагадаємо, що ЦВК зареєструвала міжнародних спостерігачів на довиборах в Харківській області.


выборы ЦВК Харків
Андрій Клочко: Рада готова виносити зміни до Виборчого кодексу на позачергову сесію
10 березня 2020, 17:17
До місцевих виборів не допустять партії, в яких менше 40% жінок
03 березня 2020, 18:26
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
12 березня 2020, 12:57
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
08 березня 2020, 12:37
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Юрій Гаврилечко
Уляна Супрун
Всі блоги »
Заплутався в багатоходівці. Як Єрмак "одружує" Зеленського з Пушиліним і Пасічником
12 березня 2020, 19:47
Турбозлив Вакарчука. Як Порошенко та Пінчук поділять спадок "Голосу"
12 березня 2020, 15:42
Всі публікації »
Відповіді на питання про коронавирусе. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »