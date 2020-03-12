На довыборах в Харьковской области введут "противокоронавирусные" меры - ЦИК
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Укрина.
Во время довыборов в Верховную Раду по 179-м округе в Харьковской области избирателям предоставят антисептические средства, а члены комиссии должны использовать средства защиты.
В частности, участковые избиркомы должны предотвращать значительному скоплению людей в помещении для голосования, рекомендуя избирателям находится за его пределами. Кроме этого при организации голосования члены УИК должны использовать индивидуальные средства защиты, а также проводить периодическое проветривание помещений. Во время подсчета голосов они должны сами проверять температуру тела.
Для избирателей планируют закупить антисептические средства, которые будут находиться перед помещениями для голосования.
Напомним, что ЦИК зарегистрировала международных наблюдателей на довыборах в Харьковской области.
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