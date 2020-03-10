Андрій Клочко: Рада готова виносити зміни до Виборчого кодексу на позачергову сесію

Голова профільного Комітету відзначив важливість вчасно прийняти зміни до закону, за яким восени мають відбутися місцеві вибори по всій країні

Фото: facebook/Andriy.Klochko

Голова профільного Комітету відзначив важливість вчасно прийняти зміни до закону, за яким восени мають відбутися місцеві вибори по всій країні

Як передає RegioNews, про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко, відкриваючи засідання круглого столу "Реформування законодавства, що регулює місцеві вибори" за участі українських та міжнародних експертів, яке відбулося 10 березня у парламенті.

"Ми розуміємо, що положення даного Кодексу потребують суттєвого доопрацювання. Звичайно, цей документ не є ідеальним. Тому ми і зібралися сьогодні, щоб більш глибоко і предметно подискутувати", - зазначив Андрій Клочко.

Під час дискусії народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Корнієнко зауважив, що не виключено, що для розгляду внесення змін до Виборчого кодексу буде скликано позачергову сесію парламенту.

Зміни, зокрема, можуть стосуватися перегляду розміру застави, визначення виборчої системи у сільські, селищні, міські та районні ради, представництв громад у місцевих радах, тощо.

У свою чергу експерт з питань виборчого законодавства Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) Україна Денис Ковриженко зауважив, що основні аспекти проблематики стосуються трьох базових речей: "Це — завершення реформи децентралізації, виборча система, за якою відбуватимуться місцеві вибори, і реалізація самої системи".

Народні депутати та експерти зійшлися на тому, що для проведення місцевих виборів за новим Виборчим кодексом потрібно зробити дві важливі речі: затвердити новий адміністративно-територіальний устрій та завершити реформу децентралізації.

На завершення Андрій Клочко відзначив, що за результатами сьогоднішнього обговорення буде вироблене спільне бачення стосовно напрямків подальшого вдосконалення законодавства про місцеві вибори та напрямки його застосування, яке може бути запропоноване позачерговому засіданню парламенту.