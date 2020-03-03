До місцевих виборів не допустять партії, в яких менше 40% жінок

ЦВК не буде допускати до участі в місцевих виборах 2020 року партії, в списках яких не буде дотримано усіх гендерних квот

Фото: Чесно

ЦВК не буде допускати до участі в місцевих виборах 2020 року партії, в списках яких не буде дотримано усіх гендерних квот

Про це повідомляє рух ЧЕСНО, передає RegioNews. Зазначається, що в кожній п'ятірці списку партії повинно бути не менше двох кандидатів кожного статі. Таким чином гендерний мінімум для жінок і чоловіків становить 40%, і ця норма прописана у виборчому кодексі, ухваленому перед новим роком. Вперше гендерні квоти на місцевих виборах були введені 2015 року, але тоді санкцій за її недотримання не було. Тепер же ЦВК вперше в історії України не зареєструє список партії, якщо виявить порушення квотного принципу. Для партій, які висувають кандидатів до рад населених пунктів з кількістю виборців менше 90 тисяч, гендерна квота залишилася на рівні 30% без вказівки послідовності. Парламентська гендерна квота для наступних виборів теж визначена на рівні 40% і тепер є обов'язковою для виконання. Нагадаємо, підвищення пенсій відбудеться перед місцевими виборами, які відбудуться 25 жовтня цього року.

.