До місцевих виборів не допустять партії, в яких менше 40% жінок
Про це повідомляє рух ЧЕСНО, передає RegioNews.
Зазначається, що в кожній п'ятірці списку партії повинно бути не менше двох кандидатів кожного статі. Таким чином гендерний мінімум для жінок і чоловіків становить 40%, і ця норма прописана у виборчому кодексі, ухваленому перед новим роком.
Вперше гендерні квоти на місцевих виборах були введені 2015 року, але тоді санкцій за її недотримання не було. Тепер же ЦВК вперше в історії України не зареєструє список партії, якщо виявить порушення квотного принципу.
Для партій, які висувають кандидатів до рад населених пунктів з кількістю виборців менше 90 тисяч, гендерна квота залишилася на рівні 30% без вказівки послідовності.
Парламентська гендерна квота для наступних виборів теж визначена на рівні 40% і тепер є обов'язковою для виконання.
Нагадаємо, підвищення пенсій відбудеться перед місцевими виборами, які відбудуться 25 жовтня цього року.
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