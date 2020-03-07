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07 марта 2020, 13:09 2

ЦВК зарегистрировала международных наблюдателей на довыборах в Харьковской области

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07 марта 2020, 13:09 2
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За выборами будут наблюдать представители Elections & Democracy
За выборами будут наблюдать представители Elections & Democracy

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Во время заседания 6 марта Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 6 международных наблюдателей на довыборах в Верховную раду в 179 округе (Харьковская область).

Так, Центризбирком рассмотрел соответствующее обращение от Международной ассоциации по наблюдению за выборами Elections & Democracy и принял решение зарегистрировать 6 представителей организации наблюдателями на выборах.

Также ЦИК зарегистрировал доверенное лицо кандидата в нардепы Светличной и трех доверенных лиц кандидата Скоморощенко.


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