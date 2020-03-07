ЦВК зарегистрировала международных наблюдателей на довыборах в Харьковской области

За выборами будут наблюдать представители Elections & Democracy

За выборами будут наблюдать представители Elections & Democracy

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Во время заседания 6 марта Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 6 международных наблюдателей на довыборах в Верховную раду в 179 округе (Харьковская область).

Так, Центризбирком рассмотрел соответствующее обращение от Международной ассоциации по наблюдению за выборами Elections & Democracy и принял решение зарегистрировать 6 представителей организации наблюдателями на выборах.

Также ЦИК зарегистрировал доверенное лицо кандидата в нардепы Светличной и трех доверенных лиц кандидата Скоморощенко.

