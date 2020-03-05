У Харківській області агітатори Світличної привернули увагу поліції

У Кировограді Харківської області зафіксували розклеювання агітаційних листівок на користь кандидатки у нардепи Юлії Світличної на електроопорах

Фото: ОПОРА

У Кировограді Харківської області зафіксували розклеювання агітаційних листівок на користь кандидатки у нардепи Юлії Світличної на електроопорах

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Громадянську мережу ОПОРА.

Такий факт зафіксували на вулиці Полтавський. Поліція затримала осіб, які розклеювали листівки на користь кандидатки Світличної на електроопорах, що, за інформацією джерела, заборонено законодавством.

Стосовно затриманих склали протокол про адміністративне порушення. Довірена особа Світличної Анатолій Попов зазначив, що протокол буде оскаржуватись у суді.

Нагадаємо, проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №179 відбудуться 15 березня. Вибори відбудуться у зв’язку з призначенням Олексія Кучера, що представляв округ у Верховній Раді (фракція "Слуга народу"), головою Харківської обласної державної адміністрації.