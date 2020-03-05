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05 березня 2020, 14:24 2

Житомирські депутати просять зменшити грошову заставу на місцевих виборах

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05 березня 2020, 14:24 2
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Депутати Житомирської облради направили звернення до Верховної Ради з проханням зменшити розмір грошової застави для участі у місцевих виборах до 4 мінімальних зарплат на кожних 90 тисяч виборців
Фото: Shutterstock
Депутати Житомирської облради направили звернення до Верховної Ради з проханням зменшити розмір грошової застави для участі у місцевих виборах до 4 мінімальних зарплат на кожних 90 тисяч виборців

Таке звернення депутати підтримали сьогодні, 5 березня, під час сесії облради, пише Regionews з посиланням на 1zt.ua.

Ініціатором такого звернення є депутат від "Свободи" Сидір Кізін.

"Позитивним у новому Виборчому кодексі України є скасування грошової застави для кандидатів на посади сільських, селищних та міських голів, де кількість виборців складає до 90 тисяч. Проте неприйнятним є збільшення майже у 40 разів грошової застави для кандидатів на посади міських голів, де кількість виборців понад 90 тисяч, та партій, які беруть участь у виборах до місцевих рад (обласних та міських), де кількість виборців більше 90 тисяч, порівняно з виборчою кампанією 2015 року", – йдеться у зверненні.

"Механізм грошової застави, встановлений новим Виборчим кодексом України для кандидатів на посади міських голів у містах з кількістю виборців понад 90 тисяч та партій, які беруть участь у виборах до місцевих рад (обласних та міських з кількістю виборців більше 90 тисяч), є дискримінаційним і таким, що порушує право громадян України бути кандидатом на виборах. Враховуючи вищевикладене, звертаємося з проханням внести зміни у новий Виборчий кодекс України, якими уніфікувати підхід до розміру грошової застави, зменшивши її розмір для зазначених місцевих рад - 4 мінімальні заробітні плати на кожних 90 тисяч виборців", – просять депутати.


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