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12 июля 2025, 02:00

Россияне атаковали студию, где Надя Дорофеева записывала клип

12 июля 2025, 02:00
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Фото: YouTube
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В результате российского обстрела была уничтожена студия. Еще недавно Надя Дорофеева и Позитив снимали там видео

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Певица рассказала, что в результате недавних обстрелов была уничтожена студия, в которой она и Алексей Завгородний (Позитив) снимали новое музыкальное видео. Артистка признается, что подобные новости ей психологически сложно выдерживать.

"Студию не будут восстанавливать, поэтому команда не просит помощи. Просят только об одном — поддерживать наши Силы обороны, донатить. Я не знаю, как вывозить эти ежедневные контрасты…" — написала артистка.

Фото: Instargam

Напомним, этот самый клип Надя и Позитив записали не просто так, а для благотворительного собрания. За сутки им удалось собрать 3 158 705 гривен. Символично, что деньги, собранные благодаря работе этой студии, пойдут на покупку турелей Sky Sentinel с искусственным интеллектом, которые помогают уничтожать российские дроны и ракеты.

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