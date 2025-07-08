12:02  07 июля
Melovin прямо со сцены объявил о мобилизации: где будет служить артист
10:48  07 июля
В Киеве будут судить эксправохранителя, совершившего смертельное ДТП
10:16  07 июля
На Буковине служебный пес помог задержать нарушителей границы
UA | RU
UA | RU
08 июля 2025, 02:15

Цены на сливочное масло в мире выросли: с чем это связано

08 июля 2025, 02:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Индекс цены сливочного масла на мировом рынке растет. Эксперты объяснили, почему так происходит

Об этом сообщает agro-business, RegioNews.

В июне 2025 года на мировом рынке сливочное масло подорожало на 2,8%. Таким образом, установлен новый рекорд. Специалисты ООН объяснили это сохранением дефицита поставок в Океании и Европейском Союзе в сочетании с высоким спросом на импорт из Азии, включая Ближний Восток.

По данным экспертов, индекс продовольственных цен ФАО в июне 2025 года составил в среднем 128 пунктов. Если сравнивать с маем, то это на 0,5% больше.

В целом индекс был на 7,0% выше уровня годовой давности, но в то же время оставался на 20,1% ниже пика, который был достигнут в марте 2022 года после начала полномасштабной войны в Украине.

Напомним, что в результате войны в Украине 35% урожая не доходит до потребителей. По словам министра аграрной политики, это объясняется отсутствием условий хранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены продукты
В Украине производители сыра внезапно изменили цены
03 июля 2025, 23:15
Цены на голубику бьют рекорды: популярная ягода в Украине подорожала вдвое
01 июля 2025, 04:15
В Украине подорожала сметана: какие теперь цены
01 июля 2025, 02:20
Все новости »
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
В Николаеве легковушка насмерть сбила пешехода
08 июля 2025, 04:35
В Черновцах в реке Прут утонули парень и женщина
08 июля 2025, 03:05
В Украине строительство подорожало более чем на 70%
08 июля 2025, 02:45
Певица Кристина Соловий показала фото с братом, который впервые за долгое время приехал со службы
08 июля 2025, 02:30
На Закарпатье мотоциклист на скорости влетел в магазин: байкер скончался
08 июля 2025, 01:35
В пруду на Полтавщине утонул мужчина
08 июля 2025, 00:15
Радовался оккупации Бахмута и передавал данные россиянам: киевлянина осудили за государственную измену
07 июля 2025, 23:50
Удар по Запорожью: в каком состоянии пострадали местные жители
07 июля 2025, 23:30
В Харьковской области бывший военный взорвал гранату на пляже: что решил суд
07 июля 2025, 23:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Все публикации »
Вадим Денисенко
Михаил Ткач
Виктор Шлинчак
Все блоги »