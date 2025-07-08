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Об этом сообщает agro-business, RegioNews.

В июне 2025 года на мировом рынке сливочное масло подорожало на 2,8%. Таким образом, установлен новый рекорд. Специалисты ООН объяснили это сохранением дефицита поставок в Океании и Европейском Союзе в сочетании с высоким спросом на импорт из Азии, включая Ближний Восток.

По данным экспертов, индекс продовольственных цен ФАО в июне 2025 года составил в среднем 128 пунктов. Если сравнивать с маем, то это на 0,5% больше.

В целом индекс был на 7,0% выше уровня годовой давности, но в то же время оставался на 20,1% ниже пика, который был достигнут в марте 2022 года после начала полномасштабной войны в Украине.

Напомним, что в результате войны в Украине 35% урожая не доходит до потребителей. По словам министра аграрной политики, это объясняется отсутствием условий хранения.