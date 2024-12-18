Скільки ФОПів припинили діяльність після підвищення податків: оприлюднено статистику

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Після підписання президентом закону про підвищення податків 22 521 ФОП (фізична особа підприємець) припинив свою діяльність. Десята частина з них (2 332) припинили діяльність у день підписання закону

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Опендатабот".

У середньому, після початку дії закону кількість закриттів сягала понад 1 000 щодня. До порівняння, в середньому на день закривається 700 підприємців.

Загалом від початку року роботу припинило 254 288 підприємців.

Нагадаємо, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає суттєве підвищення податків.