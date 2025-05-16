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Об этом сообщает EastFruit, передает RegioNews.

На украинском рынке фиксируют снижение цен на раннюю белокочанную капусту. Эксперты объясняют это тем, что есть сезонное увеличение предложения овощей нового урожая, но при этом спрос на эту продукцию невысок.

На 15 мая капуста нового урожая предлагается к продаже в пределах 30-40 гривен за килограмм. Это на 37% дешевле, чем в конце прошлой недели.

В то же время, несмотря на стремительное снижение цен, капуста нового урожая в Украине поступает в продажу в среднем в 2,8 раза дороже, если сравнивать с прошлым годом. Причина – довольно холодная весна.

Напомним, ранее сообщали о подорожании лука. Эксперты объясняют это тем, что есть сокращение предложения, когда торговая активность ускорилась. Сейчас фермеры предлагают лук к продаже в пределах 18-27 гривен за килограмм.