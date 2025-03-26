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В Україні продовжують дорожчати продукти. На цей раз йдеться про популярний овоч з борщового набору

Про це повідомляє Соцпортал, передає RegioNews.

В Україні спостерігають зростання вартості столових буряків. Експерти називають серед причин несприятливі погодні умови: різкі перепади температур та інші кліматичні явища можуть істотно знизити врожайність буряків і вплинути на якість коренеплоду.

Зокрема, деякі фермерські господарства могли скоротити площу посівів буряків у зв'язку з економічною нестабільністю, високими витратами на виробництво або переорієнтуванням на інші культури, що також веде до дефіциту на ринку.

Серед причин і війна. Зазначається, що на фоні воєнних дій в Україні є проблеми з логістикою. Це впливає на вартість сількогосподарської продукції.

Що стосується буряка, то ціни цьогоріч на 51% більше, аніж минулого року. Це може вплинути на вартість інших продуктів, для виробництва яких буряк використовують. Наприклад, соки, консервовані продукти.