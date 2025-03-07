В Україні почав дорожчати популярний овоч
На українському ринку почав відчуватися дефіцит помідорів, через що імпортери підвищили ціни на цю продукцію
Як передає RegioNews, про це свідчать дані EastFruit.
Зараз імпортні помідори пропонують за ціною у 75-85 грн/кг ($1,82-2,06/кг), залежно від якості та обсягів партій. Це приблизно на чверть дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
На думку фахівців, найближчим часом постачання томатів з Туреччини зростуть, що призведе до стабілізації цін на популярний овоч. Варто також додати, що незважаючи на подорожчання томатів, вартість на них все одно на 10% нижча, ніж торік.
Нагадаємо, у фермерів виснажуються запаси картоплі, а подорожчання картоплі в березні призупинилося.
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