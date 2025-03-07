В Україні почав дорожчати популярний овоч

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На українському ринку почав відчуватися дефіцит помідорів, через що імпортери підвищили ціни на цю продукцію

Як передає RegioNews, про це свідчать дані EastFruit.

Зараз імпортні помідори пропонують за ціною у 75-85 грн/кг ($1,82-2,06/кг), залежно від якості та обсягів партій. Це приблизно на чверть дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

На думку фахівців, найближчим часом постачання томатів з Туреччини зростуть, що призведе до стабілізації цін на популярний овоч. Варто також додати, що незважаючи на подорожчання томатів, вартість на них все одно на 10% нижча, ніж торік.

Нагадаємо, у фермерів виснажуються запаси картоплі, а подорожчання картоплі в березні призупинилося.