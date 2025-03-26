13:05  25 марта
В КМИС рассказали, как украинцы воспринимают идею 30-дневного перемирия
12:48  25 марта
"Крот" в ВСУ: военнослужащему сообщили о подозрении в госизмене
11:29  25 марта
Парламент снял с повестки дня законопроект о расширении полномочий Нацгвардии
UA | RU
UA | RU
26 марта 2025, 02:50

В Украине подорожал популярный овощ: эксперты назвали причины

26 марта 2025, 02:50
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Украине продолжают дорожать продукты. На этот раз речь идет о популярном овоще из борщового набора.

Об этом сообщает Соцпортал, передает RegioNews.

В Украине наблюдается рост стоимости столовой свеклы. Эксперты называют среди причин неблагоприятные условия: резкие перепады температур и другие климатические явления могут существенно снизить урожайность свеклы и повлиять на качество корнеплода.

В частности, некоторые фермерские хозяйства могли сократить площадь посевов свеклы из-за экономической нестабильности, высоких затрат на производство или переориентации на другие культуры, что также ведет к дефициту на рынке.

В числе причин и война. Отмечается, что на фоне военных действий в Украине проблемы с логистикой. Это влияет на стоимость сельскохозяйственной продукции.

Что касается свеклы, то цены в этом году на 51% больше, чем в прошлом. Это может повлиять на стоимость других продуктов, для производства которых свеклу используют. К примеру, соки, консервированные продукты.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цена
В Украине резко подорожал популярный овощ
21 марта 2025, 20:51
В Украине значительно подорожают сигареты: сколько будет стоить пачка
11 марта 2025, 18:06
В Украине начал дорожать популярный овощ
07 марта 2025, 21:08
Все новости »
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
Россияне начали новую волну рейдов для мобилизации местных на ВОТ, – ЦНС
26 марта 2025, 02:34
В Киеве загорелся жилой дом
26 марта 2025, 02:05
На побережье Одесщины вынесло морскую мину: как ее уничтожили
26 марта 2025, 01:58
В Киеве суд оставил без изменений приговор мужчине, изнасиловавшему 8-летнюю падчерицу
26 марта 2025, 01:40
В Украине накрыли сеть по производству поддельных сигарет известных брендов: изъяли товар на 38 млн грн
26 марта 2025, 01:18
Готовились к штурму: пограничники сожгли российскую бронетехнику в Серебрянском лесу
26 марта 2025, 01:00
"Мустанг" от Bon Jovi: в Украину пытались ввезти авто под видом гуманитарки
26 марта 2025, 00:54
Россияне массированно атаковали Кривой Рог "шахедами": есть разрушения
26 марта 2025, 00:35
Задает новый стандарт ведения войны: Федоров показал секретный украинский дрон "Катран"
26 марта 2025, 00:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Все публикации »
Вадим Денисенко
Православная церковь Украины
Виктор Шлинчак
Все блоги »