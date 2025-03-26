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В Украине продолжают дорожать продукты. На этот раз речь идет о популярном овоще из борщового набора.

Об этом сообщает Соцпортал, передает RegioNews.

В Украине наблюдается рост стоимости столовой свеклы. Эксперты называют среди причин неблагоприятные условия: резкие перепады температур и другие климатические явления могут существенно снизить урожайность свеклы и повлиять на качество корнеплода.

В частности, некоторые фермерские хозяйства могли сократить площадь посевов свеклы из-за экономической нестабильности, высоких затрат на производство или переориентации на другие культуры, что также ведет к дефициту на рынке.

В числе причин и война. Отмечается, что на фоне военных действий в Украине проблемы с логистикой. Это влияет на стоимость сельскохозяйственной продукции.

Что касается свеклы, то цены в этом году на 51% больше, чем в прошлом. Это может повлиять на стоимость других продуктов, для производства которых свеклу используют. К примеру, соки, консервированные продукты.