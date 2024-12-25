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25 грудня 2024, 09:04

Росія атакувала теплоелектростанції, пошкоджено обладнання: заява ДТЕК

25 грудня 2024, 09:04
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фото: ДТЕК
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Російські війська вранці, 25 грудня, завдали удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Обладнання станцій отримало серйозні пошкодження

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДТЕК.

"Сьогодні РФ здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Енергетики працюють над усуненням наслідків та відновлення роботи обладнання.

У компанії додали, що це була 13 масована атака на українську енергетику і 10 масована атака на енергетичні підприємства компанії цього року.

Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну теплоелектростанції ДТЕК обстріляли понад 200 разів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у середу, 25 грудня, вранці в Україні були запроваджені графіки відключення світла, оскільки Росії здійснює масовану ракетно-дронову атаку по об'єктах енергетики.

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