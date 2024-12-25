Россия атаковала теплоэлектростанции, повреждено оборудование: заявление ДТЭК
Российские войска утром, 25 декабря, нанесли удар по теплоэлектростанциям ДТЭК. Оборудование станций получило серьезные повреждения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.
"Сегодня РФ совершила очередную массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Атаковано теплоэлектростанции ДТЭК", - говорится в сообщении.
В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. Энергетики работают над устранением последствий и восстановлением работы оборудования.
В компании добавили, что это была 13 массированная атака на украинскую энергетику и 10 массированная атака на энергетические предприятия компании в этом году.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину теплоэлектростанции ДТЭК обстреляли более 200 раз.
Напомним, ранее сообщалось, что в среду, 25 декабря, утром в Украине были введены графики отключения света , поскольку Россия совершает массированную ракетно-дроновую атаку по объектам энергетики.