Россия атаковала теплоэлектростанции, повреждено оборудование: заявление ДТЭК

фото: ДТЭК

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

"Сегодня РФ совершила очередную массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Атаковано теплоэлектростанции ДТЭК", - говорится в сообщении.

В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. Энергетики работают над устранением последствий и восстановлением работы оборудования.

В компании добавили, что это была 13 массированная атака на украинскую энергетику и 10 массированная атака на энергетические предприятия компании в этом году.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину теплоэлектростанции ДТЭК обстреляли более 200 раз.

Напомним, ранее сообщалось, что в среду, 25 декабря, утром в Украине были введены графики отключения света , поскольку Россия совершает массированную ракетно-дроновую атаку по объектам энергетики.