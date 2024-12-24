фото: ДСНС

У понеділок, 23 грудня, росіяни завдали чергового удару по приватному сектору Покровська на Донеччині

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

Внаслідок обстрілу зайнявся житловий будинок, господарча споруда та навіс. Рятувальники локалізували пожежу на площі 151 кв.метрів.

Однак, через повторний обстріл та загрозу життю особового складу, надзвичайники були вимушені призупинити ліквідацію пожежі.

У ДСНС наголосили, що ситуація на Донеччині залишається надзвичайно складною та закликали громадян не нехтувати своєю безпекою та евакуюватися у більш безпечні місця.

Нагадаємо, 24 грудня російські війська атакували селище Покровське Нікопольського району. Окупанти вдарили дроном-камікадзе по АЗС. Внаслідок удару зайнялися резервуари з паливом.