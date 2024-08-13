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13 серпня 2024, 11:45

Можливість подаватись на єВідновлення розширили для громадян, які раніше мусили робити це за довіреністю, – Шуляк

13 серпня 2024, 11:45
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фото: Олена Шуляк/Facebook
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Можливість подавати заяви на компенсацію за програмою єВідновлення розширили для законних представників неповнолітніх дітей та недієздатних осіб. Тепер при подачі заяви можна обрати, хто звертається: законний представник чи представник за довіреністю

Від того, хто саме подається на компенсацію - законний представник, або за довіреністю, залежатиме і те, хто по факту отримає гроші. Якщо подаватиметься законний представник, то кошти відправлять на його картку єВідновлення, якщо за довіреністю - на картку заявника, а не представника, повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, передає RegioNews.

Вона зазначила, що від сьогодні громадяни, які не можуть подати заяву самостійно, можуть це зробити не тільки за участі особи, на яку оформили довіреність, але і за участі своїх законних представників. Це актуально у випадках, коли власники пошкодженого або зруйнованого житла - діти, яким не виповнилось 18 років, або недієздатні особи. Раніше у таких випадках виходом з ситуації було оформлення довіреності, але тепер, якщо йдеться законних представників - батьків, близьких родичів, за довіреністю можна не звертатися.

"По-перше, оформлення довіреності - платна послуга. По-друге, довіритель, тобто той, хто надає право діяти від його імені, мусить звернутися для оформлення довіреності до нотаріуса, або в ЦНАП. Але дитина може банально перебувати за кордоном, або людина є недієздатною, якщо йдеться про дорослого. Тоді оформлення довіреності неможливе”, - зауважила Шуляк.

Парламентарка підкреслила - такі випадки були зовсім непоодинокі, тобто йшлося далеко не про кількох осіб. Відповідно, ініціатори програми зрозуміли, що на таке розширення у українців високий запит.

Технічна можливість, пояснила Шуляк, полягає доопрацювання функціоналу подачі заяв від представників заявника через співробітників ЦНАП або нотаріусів, а саме:

  • Працівники ЦНАП та нотаріуси тепер можуть приймати заяви, не лише від представників власників житла за довіреністю, а і від його законних представників без довіреності;

  • В залежності від обраного типу представника, змінюється порядок нарахування коштів: якщо подається законний представник, кошти будуть нараховані на його картку єВідновлення, якщо за довіреністю - на картку заявника, а не представника;

  • Також законного представника відтепер можна вибрати як отримувача коштів програми єВідновлення, якщо в пошкодженого житла є співвласники і вони надали на це згоду через Дію або нотаріуса.

Шуляк наголосила на ще одному оновленні функціоналу - відтепер одночасно з поданням заяви на єВідновлення у Дії можна замовити довідку про несудимість, без якої виплата неможлива.

Це інструмент блокування доступу до єВідновлення тих, хто вчинив злочини проти національної безпеки — колаборантів та зрадників. Погодьтеся, допомагати таким особам у ремонті житла було б досить дивно. Раніше отримання такої довідки було досить тривалим процесом, але завдяки цифровізації процесів цей етап значно прискорюється. На практиці це означає, що громадяни будуть проходити процес подачі і опрацювання заявки значно швидше, - пояснила Олена Шуляк.

Нагадаємо, українці, чиє житло знаходиться на тимчасово-окупованих територіях, очікують від Уряду постанови, яка нарешті надасть їм можливість подаватись на єВідновлення. Зазначимо, що у липні моживість подаватися на компенсацію за програмою отримали громадяни, чиє житло знаходиться у зоні активних бойових дій.

Нагадаємо, у ВР зареєстрували законопроєкт, який змінює правила програми єВідновлення.

Раніше повідомлялося, що Кабмін ухвалив довгоочікуване рішення щодо розширення програми єВідновлення для громадян, чиї пошкоджені або зруйновані домівки розташовані на прифронтових територіях та територіях активних бойових дій.

компенсація відновлення житло єВідновлення Шуляк Олена Олексіївна
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