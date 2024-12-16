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16 грудня 2024, 15:17

За програмою "єОселя" видано вже 15 тис. кредитів, – Олена Шуляк

16 грудня 2024, 15:17
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фото: Олена Шуляк
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Уже 15 тис. українців отримали від держави пільгову іпотеку на купівлю власного житла. Це стало можливим завдяки державній програмі доступного кредитування "єОселя"

Про це повідомила очільниця партії "Слуга Народу", народний депутат Олена Шуляк під час онлайн-діалогу з регіональними журналістами, в якому взяли участь майже 100 представників ЗМІ, передає RegioNews.

"На сьогодні (з моменту запуску в 2022 році програми "єОселя" – ред.) видано вже 15 тис. кредитів, а це більш ніж 23,5 млрд грн. На 2025 рік передбачено 9,4 млрд грн, які держава направить на те, щоб програма продовжувала працювати", – зазначила Олена Шуляк.

Вона додала, що держава нещодавно розширила функціонал цієї програми та зменшила перший внесок для молоді віком до 26 років – відтепер це 10% від вартості житла, замість 20%, як це було раніше.

"У місті Чернігів отримав перший кредит представник молоді, де первинний внесок становив 10%, і це говорить про те, що ініціатива Президента України Володимира Зеленського про зменшення первинного внеску матиме розвиток для того, щоб стимулювати молодь купувати житло в Україні, працювати тут і розвиватися", – заявила нардеп.

Олена Шуляк уже неодноразово заявляла, що команда партійців "Слуги Народу" також постійно працює над збільшенням доступності іпотечної програми "єОселя". Так, нещодавно переселенці отримали змогу брати в іпотеку житло віком до 10 років, а не до 3-х, як це було раніше. "Це зміна, на яку я особисто неодноразово вказувала та яка дасть змогу придбати відносно недорогу нерухомість на вторинному ринку в регіонах, у тих містах і селищах, де нове житло не зводили давно. Але ми вважаємо, що й цього недостатньо, саме тому партія продовжує виступати й за зменшення початкового внеску з 20% до 15% та зниження іпотечної ставки з 7% до 3%", – резюмує голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Вона нагадує, що ті українці, у яких росіяни зруйнували житло через повномасштабну війну, можуть поєднувати житловий сертифікат "єВідновлення", який передбачає компенсацію від держави для купівлі нового житла, разом із програмою "єОселя".

Наприклад, людина отримала житловий сертифікат "єВідновлення" за знищене житло на 2 млн грн, однак квартира, яку вона хочете придбати, дорожча й коштує 3 млн грн. Необов'язково одразу доплачувати з власних коштів або обирати дешевше житло, достатньо частину суми покрити сертифікатом "єВідновлення", а на решту взяти кредит за "єОселею". Зазначимо: на цей час, за словами Олени Шуляк, 90 тис. українських сімей уже змогли відремонтувати пошкоджене житло, відбудувати чи придбати нове замість зруйнованого.

Нагадаємо, щоб подати заявку через "Дію" для отримання кредиту за програмою "єОселя", потрібно перейти до розділу "Сервіси", обрати "єОселя", заповнити заявку, обрати банк, підписати документ за допомогою "Дія.Підпису".

Іпотечна ставка за програмою "єОселя" – 3% для пільговиків: військових, правоохоронців, лікарів, учителів і науковців, та 7% – для всіх охочих.

Раніше Олена Шуляк повідомляла, що програму компенсацій за пошкоджене і знищене внаслідок російської агресії житло продовжать реалізовувати у наступному році – на 2025 рік на її фінансування передбачили 4 млрд гривень.

Також Шуляк повідомляла, що влада вже розробляє механізми й стимули, щоб повернути в Україну 7,5 млн громадян, які виїхали за кордон через повномасштабну російську агресія.

Окрім того, повідомлялося, що можливість подавати заяви на компенсацію за програмою єВідновлення розширили для законних представників неповнолітніх дітей та недієздатних осіб. Тепер при подачі заяви можна обрати, хто звертається: законний представник чи представник за довіреністю.

Станом на 10 грудня програмою єВідновлення скористалися понад 90 тисяч українських сімей. Загалом на програму з моменту її запуску було виплачено 17,3 млрд гривень.

Шуляк Олена Олексіївна єОселя іпотека кредит житло купівля
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