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18 ноября 2024, 05:32

В Украине ввели ограничение электроснабжения – где и когда не будет света

18 ноября 2024, 05:32
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фото: pixabay.com
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Сегодня, 18 ноября, в Украине вводятся меры по ограничению электроснабжения. Это связано с последствиями массированной атаки российских войск по объектам энергетической инфраструктуры в Украине.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрэнерго".

Как отметили в энергокомпании, сегодня во всех регионах Украины вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления.

В частности, с 6 до 22 часов будут действовать две очереди отключений.

Причиной возвращения ограничений стали повреждения энергообъектов, нанесенных во время массированной атаки российских дронов и ракет утром 17 ноября.

Графики отключений по конкретному адресу можно узнать на официальных ресурсах операторов системы распределения.

В Укрэнерго также призвали украинцев бережно потреблять электричество, в том числе не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

Утром 17 ноября российские войска совершили массированную атаку с применением дронов и ракет разного типа по объектам энергетической инфраструктуры. Под вражеским ударом оказались почти все области Украины. После обстрела в нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения света.

Напомним, как заявили ранее в МАГАТЭ, из-за российской массированной атаки по объектам энергетики 17 ноября на украинских атомных электростанциях было зафиксировано снижение электрической мощности.

электричество электроэнергия Укрэнерго энергетика отключения света
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