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10 листопада 2021, 20:55

В Україні підвищили тарифи на пересадку органів

10 листопада 2021, 20:55
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Фото: iз відкритих джерел
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Кабінет міністрів прийняв постанову, якою підвищуються тарифи на операції з трансплантації серця і легенів

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Завдяки підвищенню тарифів українські медичні заклади зможуть покривати всі фактичні витрати на здійснення відповідних операцій, а також збільшити їх кількість і підвищити якість.

Послуга "трансплантації серця / комплексу" серце-легені " або після перенесеної трансплантації серця / комплексу "серце-легені", в т.ч. донорський етап" відтепер поділяється на дві окремі послуги: з трансплантації серця та трансплантації легенів. Це зумовлено відмінностями станів, що потребують трансплантації, післяопераційних періодів, потребою у специфічній реабілітації тощо.

"Відбувається збільшення тарифів на трансплантацію серця і легенів в три рази - до 2 млн грн і 2,7 млн грн відповідно. Це обумовлено необхідністю покриття фактичних витрат постачальників послуг з трансплантації та складністю і високою вартістю посттрансплантаційного періоду у пацієнтів", - йдеться в повідомленні.

При цьому, зазначили в МОЗ, оновлені тарифи все одно будуть менше вартості аналогічних послуг за кордоном. Так, Раніше держава платила за операцію з трансплантації українцям серця і легенів за кордоном (Білорусь) 110 тис. дол. і 140 тис.дол. відповідно.

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