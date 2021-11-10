14:48  10 ноября
Кабмин хочет приватизировать "Центрэнерго" вместе с шахтами в составе реанимированной НАК "ЭКУ"
13:16  10 ноября
Столичные школьники еще на неделю задержатся на "дистанционке"
11:18  10 ноября
Украинцы заплатят штраф за выгул собак без намордника
UA | RU
UA | RU
10 ноября 2021, 20:55

В Украине повысили тарифы на пересадку органов

10 ноября 2021, 20:55
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров принял постановление, которым повышаются тарифы на операции по трансплантации сердца и легких

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Благодаря повышению тарифов украинские медицинские учреждения смогут покрывать все фактические затраты на осуществление соответствующих операций, а также увеличить их количество и повысить качество.

Услуга "Трансплантации сердца / комплекса "сердце-легкие" или после перенесенной трансплантации сердца / комплекса "сердце-легкие", в т. ч. донорский этап" отныне разделяется на две отдельные услуги: по трансплантации сердца и трансплантации легких. Это обусловлено различиями состояний, требующих трансплантации, послеоперационных периодов, потребностью в специфической реабилитации и тому подобное.

"Происходит увеличение тарифов на трансплантацию сердца и легких в три раза - до 2 млн грн и 2,7 млн грн соответственно. Это обусловлено необходимостью покрытия фактических расходов поставщиков услуг по трансплантации и сложностью и высокой стоимостью посттрансплантационного периода у пациентов", - говорится в сообщении.

При этом, отметили в Минздраве, обновленные тарифы все равно будут меньше стоимости аналогичных услуг за рубежом. Так, ранее государство платило за операцию по трансплантации украинцам сердца и легких за рубежом (Беларусь) 110 тыс. долл. и 140 тыс. долл. соответственно.

Кабмин тарифы медики

Кабмин назначил временного председателя Гостаможни
05 ноября 2021, 11:40
Кабмин дополнительно выделил 3,5 миллиарда гривен на строительство дорог
03 ноября 2021, 20:10
Кабмину хотят запретить предоставлять разрешение на вывоз кислорода из Украины
01 ноября 2021, 16:24
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua