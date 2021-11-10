В Украине повысили тарифы на пересадку органов

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Кабинет министров принял постановление, которым повышаются тарифы на операции по трансплантации сердца и легких

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Благодаря повышению тарифов украинские медицинские учреждения смогут покрывать все фактические затраты на осуществление соответствующих операций, а также увеличить их количество и повысить качество.

Услуга "Трансплантации сердца / комплекса "сердце-легкие" или после перенесенной трансплантации сердца / комплекса "сердце-легкие", в т. ч. донорский этап" отныне разделяется на две отдельные услуги: по трансплантации сердца и трансплантации легких. Это обусловлено различиями состояний, требующих трансплантации, послеоперационных периодов, потребностью в специфической реабилитации и тому подобное.

"Происходит увеличение тарифов на трансплантацию сердца и легких в три раза - до 2 млн грн и 2,7 млн грн соответственно. Это обусловлено необходимостью покрытия фактических расходов поставщиков услуг по трансплантации и сложностью и высокой стоимостью посттрансплантационного периода у пациентов", - говорится в сообщении.

При этом, отметили в Минздраве, обновленные тарифы все равно будут меньше стоимости аналогичных услуг за рубежом. Так, ранее государство платило за операцию по трансплантации украинцам сердца и легких за рубежом (Беларусь) 110 тыс. долл. и 140 тыс. долл. соответственно.